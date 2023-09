Concorrenti Amici 2023/2024, i nomi dei cantanti e ballerini del talent di Canale 5 È inizia l’edizione 2023/2024 di Amici, il talent show di Canale 5 su Canale 5. Nella prima puntata pomeridiana dello show, domenica 24 settembre, sono stati scelti gli allievi di canto e di ballo.

A cura di Ilaria Costabile

Domenica 24 settembre è iniziata la nuova edizione 2023/2024 di Amici, il talent show di Canale 5 che da più di vent'anni permette a giovani e talentuosi ragazzi di realizzare i propri sogni nel mondo della musica e del ballo. Nella fase pomeridiana del programma condotto da Maria De Filippi i coach dovranno scegliere ci tra gli aspiranti allievi potrà prendere parte alla trasmissione e, in seguito, potranno decidere con quale dei professori iniziare il percorso che, quindi, potrebbe portarli al serale e conquistare il titolo di vincitore dello show. Le scelte dei professori, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini per il canto, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Emanuel Lo, si consumano dopo le esibizioni degli allievi che si presentano dopo una prima scrematura tra provini e self tape.

I nomi dei cantanti di Amici 2023/2024

Di seguito i nomi degli allievi presentatisi per la categoria canto che hanno conquistato il banco nella prima puntata della stagione di Amici.

Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi)

Mida, 23 anni (scelto da Lorella Cuccarini)

Mew, 24 anni (scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini)

Stella, 18 anni (scelta da Anna Pettinelli)

Holy Francisco, (scelto da Anna Pettinelli)

Petit, 18 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Francesco – Spacehippiez, (scelto da Lorella Cuccarini)

Holden – Joseph Carta, 23 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Lil Jolie, 23 anni (scelta da Rudy Zerbi)

Sarah, 17 anni (scelta da Lorella Cuccarini)

I nomi dei ballerini di Amici 2023/2024

Anche i ballerini sono stati scelti, dopo le loro performance c'è chi ha colpito un professore piuttosto che un altro, ed ecco quindi a chi sono stati assegnati i banchi

Dustin, 21 anni (scelto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Mary Sol, 17 anni (scelta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Nicholas, 22 anni (scelto da Raimondo Todaro)

Elia, 25 anni (scelto da Emanuel Lo)

Simone Galluzzo (scelto da Emanuel Lo)

Chiara Porcariello, 18 anni (scelta da Emanuel Lo)

Sofia, 17 anni (scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Gaia, 22 anni (scelta da Raimondo Todaro)

Kumo, 22 anni (scelto da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)