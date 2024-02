Quando inizia il serale di Amici 23: la data della prima puntata Manca sempre meno al Serale di Amici 23: stando a quello che si sa al momento, la fase finale del talent di Maria De Filippi inizierà a marzo. Per il momento, cinque allievi hanno conquistato la maglia d’oro, Cristiano Malgioglio invece è stato confermato come giudice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca sempre meno al Serale di Amici 23. La fase finale del talent di Maria De Filippi inizierà a marzo: stando a quanto si sa al momento, la prima puntata andrà in onda sabato 16 marzo, anche se non c'è ancora una conferma ufficiale. Al momento, gli allievi che hanno conquistato la maglia d'oro sono cinque: i ballerini Marisol, Dustin e Gaia, i cantanti Holden e Martina. Stando alle anticipazioni della puntata del 25 febbraio, si aggiungeranno altri tre allievi.

Quando va in onda la prima puntata del serale di Amici 2024

Stando a quanto si sa al momento, la prima puntata del Serale di Amici 2024 dovrebbe andare in onda sabato 16 marzo. Anche lo scorso anno, la fase finale del programma era iniziata la seconda settimana di marzo, dopo la fine delle otto puntate di C'è Posta per te, che hanno intrattenuto il pubblico durante i primi mesi dell'anno. Ancora non c'è l'ufficialità della data, ma appare ormai certo- sia dalle parole dei professori del talent che da quelle degli stessi allievi- che il Serale sia ormai alle porte. Attualmente, i concorrenti che hanno ricevuto la maglia d'oro per la fase finale sono: Marisol, Holden, Martina, Gaia e Dustin.

Le anticipazioni sul serale: i giudici

Cristiano Malgioglio confermato come giudice al Serale di Amici 23

Cristiano Malgioglio è stato confermato come giudice del Serale di Amici. A rivelarlo è stato lui stesso, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, nella puntata del 18 febbraio: "Ringrazio Maria per avermi scelto". L'anno scorso, al suo fianco, c'erano Michele Bravi e il ballerino Giuseppe Gioffrè, oltre che ospiti sempre diversi, di puntata in puntata. Per il momento, rimane un mistero chi affiancherà il noto artista in giuria.