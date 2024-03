Svelati i giudici del Serale di Amici 23: sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi Davidemaggio.it ha svelato i nomi dei tre giudici del Serale di Amici 23: saranno ancora una volta Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca sempre meno al Serale di Amici 23. Davidemaggio.it ha svelato i nomi dei tre giudici che accompagneranno gli allievi durante la fase finale del programma. Oltre a Cristiano Malgioglio, che aveva già confermato la notizia in prima persona, il sito fa sapere che ci saranno Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Il trio, quindi, sarà lo stesso dello scorso anno, dove a trionfare era stato il ballerino di latino Mattia Zenzola.

Chi sono i giudici del serale di Amici 23

Per quanto riguarda la giuria, nel Serale di Amici 23 non ci sarà nessuna rivoluzione. Secondo il sito di Davide Maggio, a sedere sulle poltrone rosse sarà ancora una volta il trio composto da Cristiano Malgioglio, il ballerino (ed ex vincitore del talent) Giuseppe Giofrè e il cantautore Michele Bravi, reduce dal film Finalmente l'alba di Saverio Costanzo. I tre saranno chiamati a giudicare le sfide di ballo e di canti dei 15 allievi ammessi, dando la loro preferenza e risultando decisivi per la continuazione della gara. L'anno scorso erano stati sempre loro dalla prima all'ultima puntata del Serale, facendo registrare un ottimo successo all'edizione, con uno share medio di oltre il 27%.

Quando inizia il Serale di Amici e chi sono gli allievi

Stando quanto riporta DavideMaggio, la prima puntata del Serale di Amici 23 andrà in onda sabato 23 marzo, in prima serata su Canale5. Gli allievi sono 15, suddivisi in tre squadre, capitanate rispettivamente da Alessandra Celetnano-Rudy Zerbi, Raimondo Todaro-Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini- Emanuel Lo. I ballerini sono Dustin, Nicholas, Gaia, Marisol, Lucia, Sofia, mentre i cantanti Mida, Holden, Petit, Martina. Stando alle anticipazioni della puntata del 10 marzo, anche i tre cantanti Lil Jolie, Ayle, Sarah e il ballerino Giovanni riceveranno la maglia d'oro. Eliminate invece Kia e Nahaze, a cui è stato proposto di tornare a settembre.