Cristiano Malgioglio: “Maria De Filippi mi vuole ad Amici, l’anno prossimo tornerò come giudice” Ospite di Verissimo, nella puntata del 1 ottobre, Cristiano Malgioglio ha svelato che sarà giudice del Serale di Amici anche nella prossima edizione: “Maria De Filippi mi vuole. La ringrazio, le voglio bene”.

A cura di Elisabetta Murina

Cristiano Malgioglio è stato spite della puntata del 1 ottobre di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, il noto artista ha svelato che tornerà come giudice ad Amici anche nella prossima edizione del Serale. Poi ha parlato dall'amore e ricordato i genitori.

Malgioglio confermato come giudice ad Amici 23

Cristiano Malgioglio ha svelato che tornerà nella giuria del Serale di Amici anche il prossimo anno. Il pubblico ha conosciuto e apprezzato il cantautore nella scorsa edizione, dove ha commentato le esibizioni dei cantanti e dei ballerini insieme a Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. "Erano anni che volevo lavorare con Maria De Filippi. Le voglio bene, la ringrazio. Mi vuole per il prossimo Amici", ha confermato nel salotto di Verissimo.

Il ricordo commosso dei genitori

Malgioglio, seduto di fronte a Silvia Toffanin, si è subito commosso ricordando i genitori Sebastiano e Carla, entrambi scomparsi. Il noto cantautore ricorda che la madre avrebbe voluto che lui la rendesse nonna: "Voleva che mi sposassi, avessi dei figli. Non ho mai esaudito questo suo desiderio, non ho scelto la mia natura. Nessuno sceglie la sua sessualità". La scomparsa della madre l'ha fatto molto soffrire, tanto che ha pensato di scappare e lasciar tutto. Anche la morte del padre lo ha profondamente ferito, perché quando stava davvero male lui non è riuscito ad arrivare in tempo:

Mi ricordo che il mio brano Sbucciami stava andando molto forte, ero ospite di Fiorello e in serata dovevo prendere l'aereo per andare da lui. Però c'era un temporale. Ho parlato con mio padre al telefono, lui mi ha detto "vieni presto, ti prego, devo dirti una cosa". Quando sono arrivato l'indomani mattina, papà non c'era più. Non ho mai saputo cosa volesse dirmi.

Malgioglio parla del fidanzato in Turchia

Spazio poi alla vita sentimentale di Malgioglio, che ha raccontato a Silvia Toffanin di aver attraversato un periodo di difficoltà nel rapporto con il fidanzato, che vive in Turchia,. Il motivo è la distanza tra loro: "Il mio cuore batte a Istanbul. Abbiamo avuto un momento di crisi, voleva che andassi a vivere lì, io gli ho detto che non posso".