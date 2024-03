Anticipazioni Amici, formata la classe del serale: eliminati gli ultimi due allievi Nella puntata di Amici registrata oggi è stata finalmente formata la classe di allievi che accede al serale. Eliminate Kia e Nahaze. Lil Jolie, Kumo, Ayle, Sarah e Giovanni hanno invece guadagnato la maglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La classe di allievi che parteciperà al serale di Amici è stata finalmente formata nella puntata del pomeridiano registrata oggi, martedì 5 marzo. Le anticipazioni diffuse da Amici News e SuperGuidaTv hanno rivelato l’identità delle ultime due concorrenti eliminati e degli allievi che hanno guadagnato la maglia dorata, potendosi finalmente unire ai compagni già ammessi al serale.

Eliminate Kia e Nahaze

A essere eliminate nel corso della puntata di Amici registrata oggi sono state Kia e Nahaze. A entrambe, tuttavia, i professori hanno consigliato di ripresentarsi a settembre in vista dei prossimi provìni. Lil Jolie, Kumo, Ayle, Sarah e Giovanni hanno invece guadagnato le ultime maglie disponibili per l’accesso al serale. Lil Jolie è entrata a far parte della squadra di Anna Pettinelli. Ayle, a sorpresa, ha invece guadagnato l’accesso alla fase finale del programma dopo avere convinto tutti i giudici che gli hanno permesso così di proseguire nel suo percorso. In particolare, Anna Pettinelli ha spiegato di averlo preferito a Nahaze perché, sebbene quest’ultima sia maggiormente intonata, Ayle riesce a “regalarle emozioni”. Maria De Filippi l’ha trattenuta per ricordarle che il suo singolo sta dimostrando di ottenere ottimi numeri e Pettinelli l’ha invitata a tornare ai prossimi casting. Giovanni, felice per essere stato finalmente ammesso, ha esultato saltando tra le braccia dell’insegnante Raimondo Todaro. Lorella Cuccarini ha invece spiegato a Kia di volerla rivedere ai provini a settembre perché, pur trovandola preparata, non ha avuto il tempo necessario per dimostrare di poter accedere alla fase principale del programma.

Gli allievi divisi nelle tre squadre

A formare la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano saranno Petit, Holden, Marisol, Dustin e Kumo. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo gareggeranno invece con Sarah, Mida, Nicholas, Lucia e Sofia. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro avranno invece in squadra Giovanni, Gaia, Martina, Lil Jolie e Ayle.