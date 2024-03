Anna Pettinelli offre un posto al Serale a Lil Jolie, Nahaze e Ayle: “Ora noi siamo più a rischio” “Hai offerto un posto in più nella tua squadra chiedendo a Lil Jolie, cosa succede adesso?”, ha chiesto Rudy Zerbi alla prof Anna Pettinelli dopo che nella scorsa puntata ha offerto una maglia a Lil Jolie. In studio Nahaze e Ayle, allievi di Pettinelli, appaiono preoccupati: “Così ci metti più a rischio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Manca solamente una puntata all'inizio del Serale di Amici 23. Al momento, sono ancora sette gli allievi che non hanno ricevuto la maglia d'oro, ma i posti sono disponibili sono solo cinque. Tra questi ci sono Nahaze e Ayle, allievi di Anna Pettinelli, che hanno dei dubbi sulle idee della loro professoressa. L'insegnante di canto infatti, nella puntata del 3 marzo, ha offerto a Lil Jolie la possibilità di passare nella sua squadra.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi discutono per le maglie del Serale

Come si è visto nel daytime del 5 marzo, Rudy Zerbi ha convocato in studio Anna Pettinelli e i suoi allievi Nahaze e Ayle. Il prof si è presentato con delle barchette di carta, che ha consegnato alla collega per invitarla a riflettere su quanto sta facendo: "C'è chi con le classifiche fa le barchette, c'è chi invece le barchette le dovrebbe aprire". Poi ha aggiunto: "Vorrei capire se ti sei chiarita le idee, perché al problema Ayle-Nahaze si aggiunge il grande fumo che hai fatto con Lil Jolie. Hai aumentato la confusione che hai dentro la testa, hai potenzialmente offerto un posto in più. Che succede adesso?".

Anna Pettinelli ha risposto a Zerbi, spiegando il motivo della sua proposta di maglia a Lil Jolie, a solo una puntata dal Serale: "Lei ha fatto un bellissimo percorso. Tu l'ha fatta cantare tre volte, l'hai a mandata a posto e non le hai dato la maglia. Penso che tu non sia convinto di lei, io invece credo che la meriti". "Non gliel'ho data solo perché tu le hai fatto un'offerta, merita di pensarci e prendere la decisione migliore", ha ribattuto il prof.

Cosa pensano Ayle e Nahaze della proposta di Pettinelli a Lil Jolie

Zerbi si è allora rivolto direttamente ai due cantanti, insinuando un dubbio: "Se la prof fosse stata contenta della sua squadra, avrebbe offerto un posto a Lil Jolie?". Ayle, in tutta sincerità, ha ammesso: "Non ho capito la sua scelta, non sono nella sua testa e non la giudico. Ho capito però che siamo più a rischio di prima, chiedendo a Lil Jolie ci mette in discussione. Mancano cinque maglie, credo che lei entri nell'una o nell'altra squadra, Giovanni penso vada, Sarah con Lorella, ne rimangono due e noi siamo in quattro".

Anche Nahaze è d'accordo: "La mia percezione è che evidentemente c'era una mancanza nella nostra squadra, mi sono sentita come se si dovesse colmare una forza mancante". Anna Pettinelli ha ribadito ai suoi allievi: "Manca una puntata, ancora possono succedere delle cose. Tutti i professori sono abbastanza indecisi, non mi sembra che la mia situazione sia diversa da quella di Lorella". Zerbi ha ribadito che avrebbe dato la maglia alla sua allieva, se non fosse stato per lei.