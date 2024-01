Chi è Nahaze, la cantante di Amici 2023: il vero nome e la canzone con Achille Lauro Chi è Nahazel, nome d’arte della 23enne Nathalie Hazel Intelligente, è una nuova concorrente dell’edizione 2023/2024 di Amici, dopo l’addio di Matthew e Mew. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nahaze, nome d'arte di Nathalie Hazel Intelligente, è una concorrente di Amici 2023: la giovane cantante ha conquistato un banco nel talent televisivo, convincendo Anna Pettinelli a darle una maglia, dopo l'addio di Mew e Matthew. La cantante, protagonista nell'ultima puntata del Pomeridiano di Amici, è stata notata dalla coach, che l'ha presentata così, prima di farla esibire con il suo inedito Oro: "Ho una proposta, ho visto una ragazza che trovo molto interessante, che ha buone doti di scrittura e singoli molto forti. Vorrei, se fosse possibile, darle un banco". Ma andiamo a scoprire chi è Nahaze.

Chi è Nathalie Hazel Intelligente e perché ha scelto Nahazel come nome d'arte

Nahaze, nome d'arte di Nathalie Hazel Intelligente, è una delle nuove concorrenti nella categoria canto di Amici 2023. Nata a Matera nel 2001, ha nel suo sangue origini inglesi. Come ha svelato in passato, dopo la collaborazione con Achille Lauro, il suo nome deriva da una crasi tra i suoi due nomi: Nathalie, il suo primo nome, con Hazel, che è lo stesso della nonna materna. Qui il suo profilo Instagram: viene seguita anche da Elisa Toffoli, Fedez e Achille Lauro.

La carriera musicale di Nahaze

Tra le interpreti dell'edizione 23 di Amici, Nahaze potrebbe essere la cantante ad aver avuto un percorso di maggior spessore nell'ambiente discografico. Non ha ancora pubblicato un album ufficiale, ma il suo esordio discografico, in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms, Carillon, ha oltre 13 milioni di ascolti su Spotify, oltre ad esser stato certificato disco d'oro da Fimi. Nella sua carriera ha pubblicato brani in italiano, ma anche in inglese, come Wasted e Future, ma è nell'ottobre 2020 che due suoi singoli, Freak e Control, vengono scelti per la colonna sonora della serie Netflix Baby 3. Il suo ultimo brano, pubblicato nel 2023, si chiama Kiddo, un immaginario strettamente legato a Kill Bill e al personaggio di Uma Thurman, uno dei titoli più memorabili del regista statunitense Quentin Tarantino.

Il percorso di Nahaze ad Amici 2023

Nahaze, dopo l'addio di Matthew e Mew, ha avuto l'opportunità di esibirsi davanti a sei giudici per conquistare un banco all'interno dell'edizione 23 di Amici. La cantante si è presentata con l'inedito Oro, dopo la presentazione di Anna Pettinelli, che l'ha definita così: "Ho una proposta, ho visto una ragazza che trovo molto interessante, che ha buone doti di scrittura e singoli molto forti. Vorrei, se fosse possibile, darle un banco". Dopo l'esibizione, Pettinelli ha richiamato in studio Nahaze, comunicandole la maggioranze dei sì da parte dei professori: "A me piaci tantissimo, ti trovo davvero molto interessante". Insieme a Kia, sono le due new entry ad Amici 23.