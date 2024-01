Mew e Matthew hanno lasciato Amici, la comunicazione: “Per motivi personali” Al termine della puntata giornaliera di Amici andata in onda su Canale5 martedì 9 gennaio, la produzione ha annunciato l’uscita di Mew e Matthew dalla scuola. I due cantanti hanno abbandonato per “motivi personali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per “motivi personali”, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici. A comunicarlo è stata la produzione del programma al termine del daytime andato in onda su Canale5 oggi martedì 9 gennaio. Per il momento, il programma non ha fornito alcuna spiegazione a proposito delle regioni che hanno spinto i due allievi ad abbandonare il programma. Mew e Matthew, secondo alcune segnalazioni diventate virali sui social, erano stati avvistati all’esterno della struttura che ospita gli allievi di Amici già diverse ore fa.

L'avviso che annuncia l'uscita di Mew e Matthew da Amici

La crisi di Mew e Matthew prima dell'abbandono

Mew e Matthew, entrambi cantanti, avevano già affrontato un momento difficile prima di prendere la decisione di abbandonare il programma. Era stato l'allievo di Anna Pettinelli il primo a palesare il desiderio di abbandonare il programma, ma in occasione di quella prima crisi, era stata Mew a trattenerlo, ricordandogli di concentrarsi sul sogno di diventare un cantante affermato: "Piangere significa che ci tieni al programma, ci tieni alla carriera che vuoi intraprendere".

Mew e Matthew già avvistati fuori dagli studi Elios

Prima che l'uscita di Mew e Matthew dal programma fosse ufficializzata nel corso dell'ultimo daytime, i due cantanti erano stati avvistati insieme all'esterno degli studi Elios. I due allievi, che fanno coppia anche nella vita, erano stati avvistati in stazione Tiburtina a Roma mentre si accingevano a salire a bordo di un taxi insieme a delle valigie. Già a partire da quel momento avevano cominciato a diffondersi le prime indiscrezioni relative a una possibile uscita dei due di Amici. Le motivazioni dell'abbandono non sono state rese note ma è probabile che saranno le prossime ore a fare chiarezza a proposito della decisione dei due di rinunciare al loro percorso all'interno della scuola per talenti di Canale5.