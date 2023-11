Matthew finisce in sfida ad Amici 23, Mew in lacrime: “Se mi lasci qui da sola mi inca**o” Mew, preoccupata per la sfida a cui dovrà sottoporsi il fidanzato Matthew ad Amici 23, si è rivolta a lui invogliandolo a lavorare duro per superare la prova: “Se mi lasci qui da sola mi inca**o”. “Giuro che impegnerò al massimo, non ti lascio qua”, la replica di Matthew.

A cura di Gaia Martino

Matthew nel pomeridiano di Amici di Maria de Filippi 2023 di oggi, domenica 12 novembre 2023, si è classificato ultimo dopo la sfida di canto. Il giovane andrà dunque in sfida nella prossima puntata in programma per il 19 novembre, dalle 14 su Canale 5. Il risultato della gara non è andato giù a Mew, allieva e fidanzata di Matthew. "Se mi lascia qua mi inca**o".

Le parole di Mew per Matthew

Dopo aver annunciato la classifica della gara di canto, Mew ha cominciato a piangere. Quando Maria de Filippi ha chiesto a Mew cosa avesse, la giovane allieva ha risposto: "Non sto bene. C'entra Matthew". La padrona di casa l'ha così rassicurata, sostenendo che il fidanzato saprà come superare la sfida: "Trovo carino che tu ti sia preoccupata per lui, ma ce la può fare". "Lo so. Ma se mi lascia qua da sola mi inca**o" ha così replicato Mew. "Giuro che impegnerò al massimo, non ti lascio qua", le parole di Matthew.

I due cantanti nella scuola di Amici di Maria de Filippi hanno intrapreso una relazione. Si sono avvicinati sempre di più e ad inizio ottobre è scattato il primo bacio. Nelle ultime settimane si sono dichiarati amore, confessando di essere innamorati l'uno dell'altra.

Le parole di Rudy Zerbi a Matthew

Dopo aver visto la classifica della sfida di canto, Rudy Zerbi ha chiesto la maglia a Matthew. Il giovane nella prossima puntata andrà in sfida. L'insegnante ha poi commentato: "C'è da riflettere. Va in sfida. Uno deve partire con un atteggiamento diverso, altrimenti si penalizza in partenza. O c'è un'inversione di marcia, o se ti spegni è peggio. Hai le idee chiare, sei onesto, ora devi lavorare". L'allievo è tornato al suo posto ammettendo di non aver dato il meglio di sé nell'esibizione: "Io la trovo un modo per motivarmi. Mi impegnerò al massimo adesso per la sfida. Ci mettiamo in gioco qui, facciamolo".