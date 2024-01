Chi è Kia, la cantante di Amici 2023: il vero nome della cantante e le canzoni Kia, nome d’arte della 19enne sardaChiara Letizia Faedda, è una nuova concorrente dell’edizione 2023/2024 di Amici, dopo l’addio di Matthew e Mew. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kia, nome d'arte di Chiara Letizia

Kia, nome d'arte di Chiara Letizia Faedda, è una concorrente di Amici 2023: la giovane cantante ha conquistato un banco nel talent televisivo, dopo aver convinto Lorella Cuccarini a darle una maglia, visto l'addio di Mew e Matthew. Non è un viso nuovo all'interno della trasmissione, dopo che lo scorso 7 gennaio, era stata protagonista in una sfida con Martina, poi vinta proprio dalla seconda. Un mese dopo, Lorella Cuccarini le ha consegnato la maglia e un banco, aggiungendo: "Mi sei piaciuta sin da subito, ti avevo notata ai casting". Ma andiamo a scoprire chi è Kia.

Chi è Chiara Letizia Faedda e perché ha scelto Kia come nome d'arte

Kia, nome d'arte di Chiara Letizia Faedda, è una delle nuove concorrenti nella categoria canto di Amici 2023. Nata a Cagliari, classe 2004, la sua è una famiglia di artisti: la madre è una cantante, mentre il padre è stato uno dei primi dj tech-house della Sardegna. Ha studiato al conservatorio e suona la chitarra e il pianoforte. La sua prima apparizione nella trasmissione è avvenuta lo scorso 7 gennaio, quando Lorella Cuccarini le permise di sfidare Martina per un posto all'interno della trasmissione: allora aveva avuto la peggio, dopo essersi esibita con un brano storico della musica italiana: Il genio del bene di Mina, canzone contenuta nell'album Caterpillar del 1991. La sua sfidante, Martina, l'aveva battuta cantando Addicted to You di Avicii. Non sappiamo ancora perché Chiara Letizia Faedda ha scelto Kia come nome d'arte, ma potremmo risalire a una riduzione del suo nome Chiara in Kia, come avvenuto sul suo profilo Instagram.

La carriera musicale di Kia

Fino ad ora, non è stato pubblicato alcun singolo da parte di Kia, nome d'arte di Chiara Letizia Faedda, che potrà avere il suo primo impatto discografico all'interno del talent di Canale 5, magari pubblicando un inedito nelle prossime puntate. Per ora, Kia si è limitata a mostrare il suo talento durante la sfida con Martina, dove si è esibita con Il genio del bene di Mina.

Leggi anche Perché Malìa può essere la sorpresa di Amici 2023 e l'inedito Non so se tu

Il percorso di Kia ad Amici 2023

Più di un mese di attesa per Kia, per poter ricevere finalmente la maglia di Amici 23. La giovane cantante sarda infatti, dopo l'addio di Matthew e Mew, è subentrata nel programma, con l'annuncio da parte di Lorella Cuccarini, che ha voluto consegnare personalmente la maglia bianca a Kia, commossa: "Bravissima, ci devi credere, lavoreremo presto insieme". Dopo le lacrime iniziali, Kia ha deciso di chiamare la mamma per condividere la gioia del momento, che le ha consigliato: "Goditi questo momento, non me l'aspettavo questa felpa amore".