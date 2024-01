Kia e Nahaze sono due nuove allieve di Amici 23, le cantanti prendono il posto di Mew e Matthew Kia (Chiara Letizia) e Nahaze (Nathalie Hazel) sono due nuove allieve di Amici 23: le cantanti entrano nella scuola al posto di Mew e Matthew e saranno seguite, rispettivamente, da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Kia (Chiara Letizia) e Nahaze (Nathalie Hazel) sono le due nuove allieve di Amici 23. Le cantanti entrano a far parte della scuola al posto di Mew e Matthew (che hanno abbandonato per motivi personali) rispettivamente nelle squadre di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. L'annuncio durante il daytime di martedì 16 gennaio, nel quale hanno ricevuto la maggioranza di voti da parte dei professori.

Kia nuova allieva di Lorella Cucarini, la sua reazione

Dopo l'annuncio ai ragazzi negli scorsi giorni, Kia e Nahaze ricevono la conferma ufficiale da parte delle loro professoresse: sono due nuove allieve della classe di Amici 23. In particolare, Lorella Cuccarini ha dato la bella notizia a Kia, che faticava a crederci. "Bravissima, ci devi credere, lavoreremo presto insieme", ha detto la coach alla sua nuova allieva, che si è commossa per l'emozione.

Dopo aver ritirato la maglia, Kia ha subito chiamato la mamma per condividere la gioia del momento. "Goditi questo momento, non me l'aspettavo questa felpa amore", le ha detto contenta per il risultato. Kia, nome d'arte di Chiara Letizia, ha 19 anni e vive a Cagliari con la sua famiglia. La mamma ha sempre cantato e il padre è stato uno dei primi dj-tech house della Sardegna.

Anna Pettinelli consegna la maglia a Nahaze

Anna Pettinelli ha chiamato in studio Nahaze e le ha mostrato le votazioni dei professori. La cantante ha ricevuto una maggioranza di sì da parte dei coach e quindi entra a far parte ufficialmente della scuola di Amici 23. La sua nuova prof si è così alzata per darle la maglia e l'ha abbracciata, pronta a iniziare con lei un percorso artistico. Secondo alcuni utenti sui social, la ragazza avrebbe già collaborato con Achille Lauro e tra i suoi follower- 15 mila su Instagram- c'è anche Fedez.