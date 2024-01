Amici, prof chiedono nuovi banchi dopo l’uscita di Mew e Matthew: chi sono le due possibili cantanti Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini stanno pensando di aggiungere due nuovi banchi ad Amici, dopo l’abbandono di Mew e Matthew. Le due cantanti, che devono ricevere la maggioranza di voti dai professori, sono Nahaze e Kia. La prima avrebbe già collaborato con Achille Lauro e sui social è seguita da Fedez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo l'uscita di Mew e Matthew da Amici 23 per motivi personali, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini stanno pensando di aggiungere due nuovi banchi. Come si è visto nel daytime del 15 gennaio, le due coach hanno comunicato ai ragazzi l'intenzione di far entrare due nuove cantanti, che prenderanno quindi posto nelle rispettive squadre. Ecco di chi si tratta e quale è stata la reazione degli allievi.

Chi sono le cantanti che potrebbero sostituire Mew e Matthew

Nel daytime del 15 gennaio, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini hanno comunicato l'intenzione di far entrare due nuove cantanti, che prenderanno il posto di Mew e Matthew. In particolare, la prima ha chiesto di aggiungere un banco per Nahaze, mente la seconda per Kia. Il loro ingresso dipende dalla votazione a maggioranza di tutti i professori della scuola, sia di canto che di ballo. I ragazzi hanno poi visto un filmato delle due aspiranti cantanti, rimanendo sorpresi dalla loro bravura. "Secondo me Nahaze entra sicuro", ha commentato Mida. "A me piace più Kia", ha ribattuto Ayle. Ora non resta altro che aspettare per scoprire quale sarà la decisione dei professori. Sui social, c'è chi sostiene che Nahaze sia nel mondo della discografia già da qualche anno e avrebbe collaborato con Achille Lauro. Sui social ha già 15mila follower e tra questi c'è anche Fedez.

Mew e Matthew lasciano per motivi personali, le ipotesi dell'abbandono

Nei primi giorni di gennaio, la produzione di Amici ha annunciato l'abbandono di Mew e Matthew per motivi personali. Ad oggi, non si sa con certezza quali siano le ragioni che hanno spinto i due cantanti, anche fidanzati, a interrompere il loro percorso nella scuola. Sui social si fanno strada le ipotesi più disparate: c'è chi sostiene, ad esempio, che Mew soffrisse di attacchi di ansia e non si sentisse più bene, mentre Matthew già da tempo stava pensando di lasciare. A confermare questa ipotesi, sarebbe la reazione del cantante dopo l'ultima puntata. Tornato in casetta si era infatti sfogato con Mew: "Ho già passato il limite da un pò, non so se è questo che voglio fare nella vita".