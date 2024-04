video suggerito

Anticipazioni Serale Amici: gli allievi al ballottaggio finale e gli ospiti della puntata del 27 aprile Le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 23 in programma per sabato 27 aprile, in prima serata su Canale5, registrata oggi. Chi finisce al ballottaggio finale e gli ospiti: attenzione spoiler.

A cura di Gaia Martino

Una nuova puntata del Serale di Amici di Maria de Filippi è in arrivo. Sabato 27 aprile 2024 gli allievi della scuola più famosa di Italia si sfideranno ancora tra loro con la speranza di avvicinarsi sempre di più all'ambita finale. L'appuntamento di sabato sera, in programma su Canale5 in prima serata, è stato registrato oggi, giovedì 25 aprile. SuperGuidaTv ha fornito le anticipazioni di ciò che i telespettatori vedranno in tv: attenzione spoiler.

Le anticipazioni del Serale di Amici del 27 aprile

La puntata del Serale di Amici del 27 aprile 2024, registrata oggi, vedrà come da tradizione le sfide tra gli allievi dei team degli insegnanti, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Stando a quanto si legge su SuperGuidaTv, Sofia avrebbe vinto la sfida improvvisazione contro Marisol, il guanto di sfida tra Mida e Petit sarebbe stato vinto da Mida. La prima manche avrebbe visto i CuccaLo vs Zerbi -Cele: Holden avrebbe vinto la contro Sarah cantando Someone you loved, ma sarebbe finito al ballottaggio, a rischio eliminazione, dopo aver perso contro Marisol e Dustin. La seconda manche sarebbe stata persa dai CuccaLo.

Sarebbero finiti al ballottaggio, prima dell'eliminazione, Martina, Holden e Sofia. Il cantante sarebbe stato il primo a salvarsi cantando il brano Altalene. Sarebbero finite dunque a rischio eliminazione Martina e Sofia: l'esito, però, sarebbe stato comunicato in casetta, dunque i telespettatori potranno scoprire chi è stato eliminato solo al termine della puntata di sabato sera.

Gli ospiti della sesta puntata del Serale

L'ospite musicale della sesta puntata del Serale di Amici 23 in programma per sabato 27 aprile, stando a quanto si legge nelle anticipazioni di SuperGuidaTv, sarà Rocco Hunt. Ospiti della puntata anche Can Yaman, in studio per lanciare la fiction Viola Come Il Mare 2, e Geolier, in collegamento da casa.