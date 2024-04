video suggerito

Amici23, Martina in crisi scoppia in lacrime: “Avere una bella voce mi sta sfavorendo” Anche Martina dopo la puntata del serale di Amici, si è lasciata prendere dallo sconforto ed è scoppiata in lacrime in presenza della sua coach di canto. La 23enne, infatti, non si spiega come il fatto di avere una bella voce sembra la stia sfavorendo, piuttosto che aiutarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'ultima puntata del serale di Amici23, in cui sono state eliminate Lil Jolie e Gaia Di Martino, un'altra concorrente è entrata profondamente in crisi, si tratta di Martina. La 23enne, allieva di Anna Pettinelli, unica ad essere rimasta in squadra, è scoppiata a piangere con la sua coach di canto, chiedendosi il perché nessuno vedesse i suoi progressi e la premiasse per il lavoro fatto in queste settimane di preparazione.

Martina in lacrime, ma la coach la supporta

"Sto malissimo, non ce la faccio più. Sono andate via Lil e Gaia, non so nemmeno con chi sfogarmi… sono l'unica in squadra e non so cosa fare", queste le parole con cui Martina si è lasciata andare ad un comprensibile momento di sconforto, arrivato dopo l'ennesima puntata in cui le sue performance non sono state apprezzate come lei avrebbe voluto, sebbene i commenti nei suoi confronti non siano mai del tutto negativi. "I giudizi mi stanno affossando sempre di più, non riesco a risalire" dice la giovane cantante che, però, riceve il massimo supporto che dalla sua coach che, infatti, dissente con quanto detto da Malgioglio in trasmissione in merito alla sua esibizione con Estranei a partire da ieri, di Alessandra Amoroso, che secondo il cantautore era troppo urlata:

Sul repertorio italiano hai fatto un grandissimo lavoro. Stai facendo dei progressi pazzeschi, ma non è stato percepito. Io mi discosto da questa cosa, è una percezione loro che per me è discutibile. Sono i giudici ed è quindi giusto che si esprimano con onestà. Non si può piacere a tutti

Lo sfogo di Martina

Tra gli altri commenti che l'hanno colpita in modo negativo, c'è stato anche quello di Michele Bravi. Il giudice, pur lodando la sua voce, e sottolineando il fatto che fosse davvero bella, ha comunque deciso di premiare le interpretazioni degli altri. Martina, quindi, infastidita sbotta facendo una considerazione: "Che devo fare, ce l'ho…Sembra quasi che sia una cosa brutta e a mio sfavore. Dai giudizi che mi danno sembra quasi che stia facendo dei passi indietro, ma a me non sembra".