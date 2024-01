Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici, le ipotesi: dalla gravidanza al “pongo regolamento” Matthew e Mew hanno lasciato Amici 23 per motivi personali. La notizia ha sconvolto i fan della coppia, che sui social hanno dato il via alle ipotesi più disparate: da una presunta gravidanza della cantante alla reazione furiosa di Metthew dopo i risultati dell’ultima puntata, passando per il “pongo-regolamento”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Matthew e Mew hanno lasciato Amici 23 per motivi personali. Un notizia che ha sconvolto i fan della coppia e che sui social ha dato il via alle ipotesi più disparate. Quali sono questi motivi personali? E perché hanno deciso di uscire dal programma proprio insieme? Nell'attesa di una spiegazione ufficiale, la cantante ha fatto sapere che entrambi stanno bene.

"Stiamo bene", il commento di Mew su Instagram

Poco dopo la comunicazione della loro uscita, avvenuta nella puntata del 9 gennaio del daytime, Mew è intervenuta su Instagram commentando un post riguardante lei e Matthew. La cantante ha scritto: "Raga vi mando un bacio grande, stiamo bene". Un messaggio che ha rassicurato i fan della coppia, ma che non scioglie i nodi sulle motivazioni, le quali presto potrebbero essere svelate dai diretti interessati o dalla produzione del programma.

La foto di Mew e Matthew alla stazione Tiburtina

In più, prima che venisse annunciato ufficialmente il loro abbandono, alcuni fan avevano avvistato Mew e Matthew alla stazione Tiburtina di Roma, mentre insieme salivano su un taxi. Stando a quanto riportano alcuni utenti, la coppia si sarebbe anche fermata per un breve saluto e per fare qualche selfie.

Le ipotesi social: dalla gravidanza di Mew alla crisi di Matthew

L'uscita improvvisa di Mew a Matthew da Amici sta generando un vero e proprio "caso", chiacchierato quasi quanto il noce moscata gate dello scorso anno. Nessuna spiegazione è ancora stata data, ma nel frattempo su X circolano teorie di ogni genere. C'è chi, ad esempio, crede che Mew sia incinta e per questo abbia scelto di interrompere il suo percorso nella scuola, convincendo il compagno a seguirla. "I due ragazzi spesso trovati in atteggiamenti intimi e spesso ripresi hanno deciso di abbandonare il programma per dedicarsi ai loro momenti intimi", ha riferito invece l'influencer Deianira Marzano su Instagram. "Pare che lui abbia voluto abbandonare per motivi suoi e lei lo ha seguito", ha aggiunto poi l'influencer Amedeo Venza, proponendo quindi una chiave di lettura diversa rispetto alle altre.

Si fa strade però un'altra ipotesi, secondo la quale sarebbe stata Mew a voler lasciare per prima la scuola e Matthew, per amore nei suoi confronti, l'avrebbe seguita e assecondata nella decisione. A farlo pensare sono alcuni like messi dalla coppia su X, in riferimento a post di utenti che cercavano di ricostruire la vicenda. In particolare, sempre con alcuni like, la cantante avrebbe smentito la presunta gravidanza.

Cos'è il "pongo-regolamento": Matthew settimo in classifica

"Deve fallire il pongo", scrivono anche su X alcuni utenti in riferimento all'uscita dei due allievi. Ma che cosa è il pongo e perché è stato associato a Mew e Matthew? Pongo è l'abbreviazione di "pongo-regolamento", una parola creata ad hoc che indica come le regole del talent, negli ultimi anni, siano soggette a un improvviso e continuo cambiamento. Questo significa che, nella fase precedente al serale, non è il pubblico a decidere quali talenti debbano continuare il percorso, bensì i professori con sfide e modalità spesso differenti.

Nello specifico, nell'ultima puntata andata in onda domenica 7 gennaio, cantanti e ballerini si sono esibiti davanti alla commissione delle rispettive materie e la loro esibizione ha poi originato una classifica finale. L'ultimo in ogni categoria è a rischio eliminazione. Mew ha raggiunto ottimi risultati posizionandosi al primo posto, mentre Matthew è arrivato settimo e ha avuto una discussione con Rudy Zerbi. Il suo ex professore ha criticato la scelta del brano per la cover e sostiene che dovrebbe essere lui l'ultimo in classifica e non la sua allieva Sarah.

La brusca reazione di Matthew tornato in casetta

Tornato in casetta dopo la puntata, Matthew si è sfogato con la fidanzata Mew: "Non va mai bene niente, non capisco cosa devo fare". La ragazza ha provato a consolarlo: "Ci sta che tu abbia questi momenti, non puoi essere quello che non cade mai, è normale che queste cose ti facciano stare male. Cosa pretendi da se stesso?". Il cantante è in confusione: "Ora sto passando una mer*a. Non ce la faccio, ho già passato il limite da un pò, non so se è questo che voglio fare nella vita". Che questo suo sfogo lo abbia portato a voler uscire da Amici e spinto Mew a seguirlo? È una delle piste che i fan di Amici stanno seguendo nelle ultime ore, ma bisognerà aspettare una comunicazione più esplicativa per vederci chiaro.