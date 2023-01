Caso noce moscata ad Amici, Valeria Mancini comincia a parlare: “Mai sniffato nulla in vita mia” Valeria Mancini, eliminata da Amici nella puntata di domenica 15 gennaio, nega le ricostruzioni secondo le quali il provvedimento sarebbe arrivato per punire gli allievi colpevoli di avere sniffato noce moscata la notte di Capodanno.

A cura di Stefania Rocco

Quanto accaduto durante la notte di Capodanno ad Amici ha avuto ripercussioni gravissime sul percorso degli allievi nella scuola di Canale5. Sebbene Maria De Filippi non abbia voluto chiarire nei dettagli l’accaduto, una serie di teorie sono circolate in rete. La più accreditata fa riferimento a una bravata che i ragazzi avrebbero commesso qualche giorno fa, un episodio che la produzione del talent avrebbe scoperto solo il 6 gennaio. I 6 ragazzi raggiunti dal provvedimento (Wax, Tommy Dali, NDG, Valeria Mancini, Maddalena Svevi e Samu Segreto) avrebbero sniffato della noce moscata nel corso dei festeggiamenti per il nuovo anno, gesto – mai confermato – che è stato comprensibilmente punito dal programma. Ma Valeria Mancini, via Instagram, nega questa ricostruzione.

La versione di Valeria Mancini

Eliminata nel corso della sfida che ha consentito a Cricca di rientrare nella scuola, Valeria Mancini ha smentito via Instagram le ricostruzioni avanzate in rete a proposito della vicenda che la vede coinvolta. “Non ho mai sniffato nulla in vita mia, tanto meno noce moscata”, ha scritto la cantante. Salta, quindi, una delle teorie che avevano maggiormente acquistato consensi in rete. Non è chiaro se Valeria abbia inteso dire che non c’entra (o che, come sostengono i suoi amici, c’entri solo marginalmente) o il caso della noce moscata sia solo un’invenzione partita dai social.

Valeria Mancini: “Non meritavo quel provvedimento”

Sempre sui social, Valeria si era detta coinvolta solo marginalmente in questa vicenda. “Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione. Non doveva essere per me quel provvedimento. E non me lo meritavo”, ha scritto la cantante in una conversazione finita sui social e che lascia ancora uno spiraglio aperto a proposito di quanto accaduto la notte di Capodanno.