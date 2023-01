Amici 22, Capodanno e il caso noce moscata: “L’hanno sniffata e si sono sentiti male” Dopo le anticipazioni della puntata di Amici 22 registrata ieri che andrà in onda domenica 15 gennaio è scoppiato il caso intorno alla notte di Capodanno nella casetta del talent show: cosa è successo? Amici News fa sapere: “Ipotesi noce moscata confermata”. I ragazzi avrebbero sniffato la spezia.

A cura di Gaia Martino

Ad Amici 22 è scoppiato il caso Capodanno. Ieri pomeriggio è stata registrata la puntata del talent show che andrà in onda domenica 15 gennaio: stando alle anticipazioni fornite da Amici News è emerso che cinque allievi, Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena e Samu, si sono resi protagonisti di un comportamento ritenuto "grave" messo in atto durante il party organizzato in casetta l'ultimo dell'anno. Maria De Filippi non avrebbe specificato la dinamica dei fatti, "per rispetto del pubblico e dei ragazzi" avrebbe deciso di non mandare in onda i video di cui la produzione sarebbe venuta a conoscenza soltanto lo scorso 6 gennaio. Sono arrivate drastiche punizioni per i colpevoli, intanto su Twitter si moltiplicano congetture, ipotesi e illazioni: che cosa è successo la notte di Capodanno nella casetta di Amici? La stessa pagina che rivela le anticipazioni delle puntate registrate ha spiegato che l'ipotesi noce moscata sarebbe stata confermata da una persona vicino ad un allievo.

Il caso della noce moscata ad Amici 22

"Rapporto di gruppo", "Hanno bevuto troppo", "Hanno bucato il soffitto", sono queste le diverse ipotesi lanciate dai fan del programma su Twitter, ma Amici News, la pagina che si occupa di diffondere le anticipazioni sulle puntate registrate in studio, ha raccontato di aver avuto la conferma da una talpa riguardo l'ipotesi noce moscata. "Raga.. mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare.. Teoria sulla noce moscata confermata + si sono sentiti pure male dopo", le parole su Twitter nella serata di ieri. Secondo quanto si legge, i ragazzi avrebbero sniffato la spezia che se usata in dosi eccessive può causare allucinazioni, febbre, vomito, eccitazione nervosa. Per questo motivo, si pensa, Maria de Filippi avrebbe negato la diffusione del video che sarebbe stato visionato, oltre che dalla produzione, anche dai professori della scuola. Mentre sul programma vige il silenzio, sui social network, in particolare su Twitter, non si parla d'altro.

Il video della sera di Capodanno in casetta

Circolano diverse immagini registrate dagli allievi durante la serata di Capodanno. Stando a quanto raccontato dagli utenti su Twitter, Aurora Ranvestel che ha dovuto lasciare Amici per un problema al ginocchio, aveva pubblicato su Tik Tok il racconto della serata: il video, dopo i fatti di ieri, sarebbe però stato cancellato. Alcune pagine fan del programma li avevano già ripresi: uno mostra il momento in cui è scattata la mezzanotte, un altro riprende i ragazzi divertirsi a ritmo di musica.