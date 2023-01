Noce moscata sniffata a Capodanno, le reazioni degli allievi: “Ci siamo rovinati con le nostre mani” Il daytime di oggi, venerdì 13 gennaio, ha mostrato il momento in cui la produzione ha isolato i sei allievi colpevoli dei fatti di Capodanno: Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax. Maddalena è distrutta: “Ho rovinato il mio sogno”, così come NDG: “È una macchia indelebile, mi sono rovinato con le mie stesse mani”.

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di Amici 22 questo pomeriggio, venerdì 13 gennaio, è stato mostrato il momento in cui i sei allievi colpevoli dei fatti di Capodanno sono stati separati dal resto del gruppo. "In seguito a un evento successo a Capodanno, la produzione in via del tutto eccezionale ha deciso di separare Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dai loro compagni in due ali distinte della casa": è questo il messaggio scritto dalla produzione nella puntata di oggi, venerdì 13 gennaio. La vicenda, salita alla ribalta due giorni fa in seguito la registrazione della puntata che andrà in onda domenica 15 gennaio, è documentata da video che Maria de Filippi ha deciso di non diffondere. Amici News avrebbe avuto conferma da una talpa: "Nella notte di Capodanno hanno sniffato noce moscata e si sono sentiti male". Ma nel daytime di oggi non emerge alcun retroscena sugli eventi, Megan parla però di "una situazione grave".

Le reazioni dei cinque allievi colpevoli dei fatti di Capodanno

Nel daytime di Amici oggi la produzione ha mostrato le reazioni degli allievi una volta separati dal resto del gruppo. "Ho rovinato il mio sogno", le parole di Maddalena in preda ad una crisi di pianto. "È una macchia indelebile, mi sono rovinato con le mie stesse mani, sono una testa di mer*a. Sto malissimo", dice NDG. "Che schifo, è andata così ci prendiamo quello che ci dobbiamo prendere. Se finisco a casa per una cosa del genere però..", le parole di Tommy Dali. Sono apparsi tutti distrutti: gli allievi del talent show tra pianti e musi tristi hanno ammesso di aver fatto una sciocchezza: "Noi gli abbiamo dato il pensiero di non valere niente per una roba del genere", il commento di Wax.

I commenti di Aron e Megan sulla vicenda

Dalla casetta il resto dei ragazzi sono apparsi preoccupati e arrabbiati: "Mi è salita una rabbia, mi stanno sul ca**o i ragazzi che fanno i cretini. C'è gente che pagherebbe per stare qua dentro, voi ve l'andate a cercare", le parole di Aron. "È grave la situazione" ha commentato Megan. Il daytime ha infine mostrato il momento in cui Angelina a Piccolo G confessa: "Ogni tanto sento che svalvolano, altre volte sento il silenzio tombale" riferendosi ai loro compagni d'avventura in un'altra casa.