Perché Cricca può rientrare nella scuola di Amici 22 dopo l’eliminazione: cosa dice il regolamento Perchè Cricca è rientrato nella scuola di Amici 22 nonostante l’eliminazione nella puntata precedente. Solitamente le decisioni sulle eliminazioni, secondo il regolamento, sarebbero definitive: c’entrano i fatti di Capodanno.

A cura di Gaia Martino

A grande sorpresa ha fatto rientro nella scuola di Amici di Maria de Filippi, a pochi giorni dalla sua eliminazione, l'allievo Cricca. Il cantante nella puntata di domenica 8 gennaio aveva perso la sfida contro Jore ed era stato costretto ad abbandonare la scuola del talent show. Il giovane si è però ripresentato in studio nell'appuntamento di domenica 15 gennaio per una sfida contro Valeria, protagonista della vicenda della notte di Capodanno, e l'ha vinta. Ha conquistato dunque un nuovo banco della classe.

Un fatto simile non era mai accaduto prima d'ora e stando a quanto spiegato da SuperGuidaTv nelle anticipazioni della puntata, tutto sarebbe stato possibile visto quanto accaduto l'ultimo dell'anno nella casetta della scuola. I fatti sono saliti alla ribalta nei giorni successivi alla puntata che ha visto l'eliminazione del cantante: se la produzione non fosse venuta a conoscenza di quanto accaduto in ritardo, la puntata dell'8 gennaio avrebbe preso una piega diversa. Per questo motivo Cricca è stato accettato come sfidante in via del tutto eccezionale: le decisioni sulle eliminazioni, secondo il regolamento, sarebbero solitamente definitive.

Durante il veglione di Capodanno cinque allievi, Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena e Samu, si sono resi protagonisti di un comportamento ritenuto "grave". I filmati che mostrano i fatti non sono stati trasmessi in onda né rivelati: Amici News, grazie ad una talpa, ha spiegato che i giovani durante i festeggiamenti avrebbero sniffato noce moscata, una spezia che, se usata in dosi eccessive, può causare allucinazioni, febbre, vomito, eccitazione nervosa. I giovani talenti e protagonisti dell'edizione hanno pagato a caro prezzo quanto accaduto: Tommy Dali e Valeria con l'eliminazione, mentre gli altri, dopo aver vinto le sfide, con l'abbandono dello studio durante la puntata.