Cricca perde la sfida contro Jore e viene eliminato ad Amici22: “Ero sicuro di andare al Serale” Cricca ha perso la sfida contro Jore, un nuovo allievo, ed è stato costretto a lasciare la scuola di Amici: “Sono andato storto a Rudy, mi ha detto che avevo una maschera, tutte ca*ate per me. Non me l’aspettavo”.

A cura di Gaia Martino

Puntata ricca di sorprese e colpi di scena quella di Amici di Maria de Filippi in questo pomeriggio di domenica 8 gennaio 2023. Dopo le votazioni per le new entry, andate a buon fine, la ballerina Rita è stata eliminata da Alessandra Celentano. L'appuntamento è proseguito con una sfida: Cricca ha perso contro Jore ed è stato eliminato.

La sfida tra Cricca e Jore elimina Cricca

Jore ha vinto la sfida contro Cricca – voluta da Rudy Zerbi – ed è riuscito ad ottenere la maglia ad Amici 22. Il cantante, allievo nella scuola sin dal primo giorno, ha dovuto abbandonare il talent show tra gli applausi, le lacrime e gli abbracci dei suoi compagni d'avventura fino ad ora. "Voglio che tu sia egoista, sei sempre troppo educato", le parole di Maria de Filippi.

Sono andato storto a Rudy, mi ha detto che avevo una maschera, tutte ca*ate per me. L'inedito è andato male, sono successe un po' di cose andate malino. Non mi aspettavo di uscire.

L'allievo ha salutato i maestri, ha abbracciato forte Lorella Cuccarini: "Ero convinto di andare al Serale, non me l'aspettavo". "Hai un obiettivo, ricordati com'eri e guarda come sei oggi", le parole di Rudy Zerbi.

Jore, Valeria, Vanessa e Eleonora sono i nuovi allievi di Amici 22

Amici 22 ha aperto le porte a quattro nuovi allievi: nella puntata in onda questo pomeriggio su Canale 5 sono entrati a far parte del talent show due giovani per la categoria canto e due per il ballo. Valeria, voluta da Lorella Cuccarini, per la categoria canto, Vanessa voluta da Emmanuel Lo per il ballo, Eleonora, ballerina latina, richiesta da Raimondo Todaro e infine Jore, cantante che ha preso il posto di Cricca. Eleonora e Jore non sono rimasti in studio: "Devono concludere i giorni di quarantena" ha spiegato Maria de Filippi.