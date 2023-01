Amici22 apre le porte a tre nuove allieve, la Celentano elimina Rita: “È una questione di rispetto” La puntata di Amici 22 si è aperta con tre nuovi ingressi: Valeria, Vanessa e Eleonora sono entrate a far parte della classe. La maestra Celentano ha eliminato invece Rita: “Hai fatto un buon percorso ma non hai avuto il click che mi serviva per scegliere”.

A cura di Gaia Martino

Dopo la pausa per le vacanze di Natale, è tornato in onda su Canale 5 il pomeridiano di Amici di Maria de Filippi. Gli allievi sono in corsa verso l'attesissimo finale: la classe, nella prima puntata del 2023, si è allargata. Sono entrate a far parte della scuola tre nuove allieve, Valeria per il canto e Vanessa per il ballo. Alla classe si è aggiunta anche Eleonora: "Deve completare la quarantena" ha spiegato Maria de Filippi, per questo motivo non è potuta rimanere in studio dopo il sì dei maestri. Annuncio spiacevole per Rita in puntata: la Celentano ha deciso di eliminarla.

La proposta di Lorella Cuccarini per Valeria

Lorella Cuccarini ha proposto di aggiungere un nuovo banco tra gli allievi per aggiungere nella sua squadra Valeria senza dover eliminare Niveo. "Credo che abbia un grande talento, merita di stare in questa scuola e crescere ulteriormente. Prima delle vacanze natalizie avevo pensato a una sostituzione con Niveo, sinceramente dopo tre settimane devo prendere atto che Marco ha dato un segnale di crescita. Ha fatto una partecipazione in cui si è distinto, se l'è cavata. In questo momento chiedo ai miei colleghi la possibilità di avere un banco aggiunto per poter lavorare con tutti". Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno dato il loro no, per Arisa, Raimondo Todaro e Emmanuel Lo però la giovane merita di entrare a far parte della classe: Valeria ha così ottenuto una maglia e il suo banco personale.

La proposta di Emmanuel per Vanessa

Stesso discorso per Emmanuel Lo che in puntata ha chiesto di poter inserire Vanessa: "Mi piace il suo modo di essere. Mi piacerebbe poter provare a lavorare e aggiungere un altro banco. Non percorrerei la strada dello switch. Non ti prometto il Serale, ma un percorso, vediamo cosa succederà". Grazie ai voti positivi di Raimondo Todaro, Arisa e Lorella Cuccarini anche Vanessa si è aggiudicata una maglia e il suo banco.

Entra ad Amici anche Eleonora

Anche Raimondo Todaro ha provato a inserire tra i suoi allievi una ballerina di latino. Emmanuel Lo ha votato sì, la Celentano invece no. Lorella Cuccarini ha votato per il sì: Eleonora è riuscita ad ottenere la maglia ma non si è accomodata tra gli allievi. "Deve completare i giorni di quarantena" ha spiegato la padrona di casa prima di salutarla tra i complimenti.

La decisione di Alessandra Celentano

"Ho scelto a chi dare la maglia del Serale, ma ho deciso anche chi eliminare", queste le parole di Alessandra Celentano che hanno scatenato l'ira del pubblico in studio. L'insegnante di ballo ha deciso che Rita non è pronta per affrontare nuove sfide nella corsa verso il Serale. "È una questione di chiarezza e di rispetto, devo prendermi le mie responsabilità. Non dovrebbe essere lei la prima ad andare via, ma devo prendere una decisione chiara. Hai fatto un buon percorso ma non hai avuto il clic che mi serviva per scegliere. Sei un ottimo elemento, hai fatto un ottimo lavoro".

"La Celentano ha stima di te anche se tu ora stai per essere eliminata, perché gliel'ho sempre sentito dire", le parole di conforto di Maria de Filippi. La maestra e l'allieva si sono abbracciate.