Chiara e Stella eliminate da Amici 23, la ballerina e la cantante perdono la sfida immediata Chiara e Stella sono state eliminate da Amici 23. La ballerina e la cantante hanno perso la sfida, voluta anche dai professori Emanuel Lo e Anna Pettinelli, e hanno così dovuto lasciare la scuola. Al loro posto Lucia e Martina.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara e Stella hanno lasciato la scuola di Amici 23. Nella puntata di domenica 26 novembre, la ballerina e la cantante hanno affrontato una sfida immediata, anche per volere dei loro professori Emanuel Lo e Anna Pettinelli, in cui entrambe hanno perso.

La sfida immediata di Chiara

Durante la settimana, i ragazzi sono stati chiamati a stilare una classifica di preferenza dei compagni. Gli ultimi classificati, tra cui Chiara e Stella, hanno dovuto affrontare una sfida immediata, d'accordo con i rispettivi professori. La prima a cominciare è stata la ballerina che, prima di esibirsi, ha detto:

Accetto in ogni caso la decisione perché mi fido del mio professore, mi dispiace della modalità con cui è avvenuto tutto questo. Le sfide fanno parte del programma, però è diverso andarci per volere di un professore o giudice esterno piuttosto che perché ci siamo ritrovati noi ragazzi.

Emanuel Lo è convinto che la sua allieva sia pronta: "Prima o poi le sfide vanno fatte, tu oggi sei pronta. È un modo per metterti in gioco, io accetto la sfida". A giudicare Garrison, mentre ad affrontare l'allieva è stata la ballerina Lucia. Quest'ultima ha vinto il confronto, entrando nella scuola di Amici. Chiara ha poi salutato tutti, in particolare la compagna Gaia, che è scesa ad abbracciarla commuovendosi: "È una bellissima persona, una ragazza incredibile, mi mancherai tantissimo".

Stella perde contro la sfidante Martina e lascia Amici 23

La seconda chiamata in studio è la cantante Stella che, già durante la settimana, aveva avuto modo di confrontarsi con la sua insegnante Anna Pettinelli. La coach le aveva detto di non essere soddisfatta del suo andamento nella scuola e di star pensando a un sostituzione. Così, ha accettato di mandarla in sfida:

Ci siamo viste in settimana e ti ho detto che sei nei guai, non sono convinta del tuo rendimento. Sono convinta che sia giusto che anche un giudice esterno dica la sua.

Ad affrontare l'allieva è la cantante Martina, mentre a giudicare il confronto Charlie Rabbino. Quest'ultimo ritiene che l'interpretazione di Martina sia superiore a quella di Stella e, così, la indica come vincitrice. "Ringrazio tutti per questa esperienza, voglio bene a tutti, In bocca al lupo", ha detto Stella prima di andare via.