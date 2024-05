Alfonso Signorini incontra gli allievi di Amici23: “Vorrei tutti voi con me all’Arena di Verona”

video suggerito

Alfonso Signorini ha incontrato oggi gli allievi di Amici 23. Il conduttore del Grande Fratello dirigerà La Bohéme di Giacomo Puccini all'Arena di Verona il prossimo 19 luglio e ha deciso di portare con sé gli allievi del talent show di Maria de Filippi rimasti in gara, prossimi alla semifinale. Dopo aver assistito alle performance da loro realizzate, come da lui richiesto, ha dato loro una valutazione.

Le parole di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini nel daytime di Amici 23 oggi ha fatto il suo ingresso nello studio per poter incontrare dal vivo gli allievi. "Sono emozionato. Ho fatto varie opere in diversi teatri, ma l'Arena di Verona era un mio sogno. Si possono realizzare i sogni anche a 60 anni, non solo a 20″ ha raccontato, prima di proporre ai giovani di partecipare allo spettacolo del 19 luglio, all'Arena di Verona:

Ho pensato a voi perché a teatro vedo pochi giovani, Bohéme è l'opera più giovane di Puccini. Più che una sfida, la vedo come una vostra lettura personale di questa pagina stupenda di musica, bella da cantare e ballare. Procura emozioni e noi viviamo di emozioni. Voglio tutti voi con me il 19 a suonare il gong, vi voglio al mio fianco.

Le esibizioni degli allievi di Amici

Gli allievi di Amici 23 si sono esibiti davanti ad Alfonso Signorini. Hanno dato vita ad una loro interpretazione de Il valzer di Musetta e Dustin è stato il primo a mostrare al conduttore il suo lavoro. "Mi sei piaciuto, mi hai convinto" ha commentato Signorini prima di assistere alla performance di Mida e Petit. "Avete reso contemporanea l'opera, bravissimi", il commento. Infine si sono esibite Marisol e Sarah, ma Signorini non è riuscito a scegliere la sua performance preferita. Ha così concluso:

Io non sono diplomatico. Siete tutti bravi, se voi sarete con me il 19 luglio io sarò felice. Vi aspetto tutti, darete tutti insieme il gong a questa serata magica. Chissà che non vi porti un po' di fortuna, qualcuno potrebbe esibirsi in un teatro come l'Arena.