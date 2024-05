video suggerito

Ascolti tv domenica 12 maggio: chi ha vinto tra la semifinale di Amici, Makari e Che tempo che fa La semifinale di Amici 2024, trasmessa da Canale5, ha vinto la gara degli ascolti con il 24.8% di share. La serie tv Makari trasmessa da Rai1 si è fermata all'11% di share. Che tempo che fa in onda sul Nove chiude con il 9.9% di share. Tutti i dati Auditel di ieri domenica 12 maggio.

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, domenica 12 maggio, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la replica della fiction Makari con Claudio Gioè. Canale5 ha lasciato spazio alla semifinale di Amici di Maria De Filippi. Sul Nove, l'ultima puntata di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di domenica 12 maggio.

La sfida degli ascolti tv tra Makari, Amici e Che tempo che fa

Nel corso della prima serata di domenica 12 maggio, Rai1 ha trasmesso la replica di una puntata di Makari. La serie tv con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili e Filippo Luna ha raccolto 1.833.000 spettatori pari all’11% di share. Canale5 ha lasciato spazio alla semifinale di Amici, che si è attestata programma più visto della serata con 3.571.000 spettatori pari al 24.8% di share. Nessuno dei concorrenti del talent di Maria De Filippi è stato eliminato. Dunque, i finalisti sono Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. Sul Nove, l'ultima puntata di Che tempo che fa. Tra gli ospiti di Fabio Fazio, Paola Cortellesi. Presente anche, come di consueto, Ornella Vanoni che ha ironizzato: "Nella prossima edizione non so se ci sarò, non so se arrivo a ottobre". L'ultima puntata è stata seguita da 1.836.000 spettatori con il 9.9% di share nella prima parte, mentre la rubrica chiamata "Il tavolo" ha interessato 1.065.000 spettatori con l’8.7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso le serie 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star che sono state seguite rispettivamente da 640.000 spettatori con il 3.4% di share e da 669.000 spettatori con il 3.7% di share. Rai3 ha proposto una nuova puntata di Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha interessato 1.556.000 spettatori con l’8.5% di share. Italia1 ha trasmesso Jason Bourne. Il film con Matt Damon, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones, Riz Ahmed e Vincent Cassel ha raccolto 836.000 spettatori con il 5% di share. Rete4, infine, ha trasmesso Zona Bianca di Giuseppe Brindisi che ha registrato 538.000 spettatori con il 3.9% di share.