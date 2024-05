video suggerito

“Lady Gaga vuole fare il remake di C’è ancora domani”: Paola Cortellesi fa chiarezza a Che tempo che fa Ospite di Fabio Fazio, Paola Cortellesi ha replicato alle indiscrezioni secondo le quali Lady Gaga vorrebbe fare il remake del suo film C’è ancora domani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Cortellesi è intervenuta in collegamento nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa, trasmessa domenica 12 maggio sul Nove. Ospite di Fabio Fazio ha parlato dello straordinario successo del suo film C'è ancora domani, che ha sbancato il botteghino e ha fatto incetta di premi. La regista e attrice ha anche commentato le indiscrezioni secondo le quali Lady Gaga vorrebbe fare il remake di C'è ancora domani.

Paola Cortellesi su Lady Gaga e il remake di C'è ancora domani: "Ci spero"

Fabio Fazio è andato dritto al punto: "Gira voce che Lady Gaga voglia fare un remake. Lo confermi? Ti ha chiamato?". Paola Cortellesi è stata lapidaria: "No". E ha aggiunto: "Ad oggi no, io ci spero tantissimo. Io spero di svegliarmi un giorno e di sentire: ‘Hi Paola, I'm Gaga'. Perché non credo si riferisca a se stessa dicendo Lady Gaga, dirà Gaga. Al momento, io questa cosa l'ho letta sui giornali Fabio. Non ne so niente, quindi vediamo un po'". Poi ha fatto una promessa al conduttore di Che tempo che fa: "Se mi chiama torno, vengo da te e ti racconto tutta la telefonata".

Paola Cortellesi: "Ansia per il secondo film? Faccio direttamente il terzo"

Paola Cortellesi ha voluto ringraziare Fabio Fazio: "Ti ringrazio per il sostegno dall'inizio, tuo, di Che tempo che fa, vostro, di Luciana che mi ha fatto una sorpresa ed è venuta a trovarmi a Torino". Il conduttore, poi, l'ha stuzzicata rimarcando l'ansia che di certo accompagnerà il secondo film, alla luce delle aspettative altissime. Paola Cortellesi, per rispondere, si è ispirata a Massimo Troisi:

Però perché fai così? Non è carino questo da parte tua. Era iniziato in un altro modo Fabio questo collegamento. Comunque ho già risposto a una domanda del genere e, citando il grande Massimo Troisi, ho detto che farò subito il terzo film, il secondo in questi casi non si fa.