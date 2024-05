Paola Cortellesi vince il premio David come miglior attrice: “Grazie a chi ha lavorato insieme a me”

video suggerito

Paola Cortellesi ha vinto il premio come miglior attrice protagonista per il film C'è ancora domani ai David di Donatello 2024. Non è la prima volta che Cortellesi riceve il riconoscimento, aggiudicandosi la statuetta già nel 2011 per la sua interpretazione in Nessuno mi può giudicare. La cerimonia di consegna è avvenuta venerdì 3 maggio a Cinecittà. A condurre la serata, in diretta su Rai 1, sono stati Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

Le parole di Paola Cortellesi dopo il premio ai David di Donatello

Con la sua interpretazione nel film C'è ancora domani, Paola Cortellesi ha superato le altre quattro candidate Isabella Ragonese, Micaela Ramazzotti, Linda Caridi, Barbara Ronchi, ricevendo il premio come miglior attrice protagonista alla 69esima edizione dei David di Donatello 2024. A consegnare la statuetta a Paola Cortellesi è stata Anna Foglietta. L'attrice, dopo aver ricevuto il premio, ha detto ridendo: "È un trend questa sera, ringrazio la regista che mi ha raccomandato, chi mi ha dato la possibilità di fare questo film, di scriver questo film come volevo. È tutto un magna magna, ci sono sempre i soliti, sempre le stesse facce. Anticipavo il discorso di uscita di tutti, perché lo condivido". Nel suo discorso ha poi continuato:

Le persone che ringrazio di più sono Romana Vergano, Emanuela Fanelli e Valerio Mastrandrea e tutto il cast che mi ha dato la possibilità di lavorare insieme. Emanuela si è anche sciroppata delle serate di memoria, non mi entravano in testa delle cose che ho scritto io. Lavorare con loro è stato gratificante, è stata una grande possibilità come attrice.

Paola Cortellesi è Delia nel film C'è ancora domani

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Paola Cortellesi aveva chiarito come l'intento del film C'è ancora domani fosse quello di poter raccontare in maniera schietta i diritti delle donne: "In particolare di quelle donne che non si è mai filato nessuno. Ho ascoltato tanti racconti di nonne e bisnonne che hanno vissuto quel tempo. Per questo il film è in bianco e nero, perché quando loro parlavano io le immaginavo così, le loro storie". Nel film C'è ancora domani, Paola Cortellesi indossa i panni di Delia, moglie di Ivano (Valerio Mastrandrea), un uomo dispotico e violento, e madre di tre figli. Il suo essere sembra definito solo da questi due ruoli, quello di moglie e di madre, ma nel corso della storia – ambientata nell'Italia del dopoguerra – Delia cerca la forza per immaginare un futuro diverso per sé e per sua figlia.