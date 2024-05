La t-shirt di Emanuela Fanelli ai David di Donatello è un omaggio al film di Paola Cortellesi

video suggerito

Emanuela Fanelli è stata una delle protagoniste della 69edizione dei David di Donatello: con il suo umorismo e la sua ironia inconfondibili, dopo la cerimonia ha posato con una t-shirt che omaggia C'è ancora domani.

A cura di Arianna Colzi

Emanuela Fanelli

Regina incontrastata della serata dei David di Donatello 2024 è stata Emanuela Fanelli. L'attrice, che ha trionfato nella categoria Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione di Marisa in C'è ancora Domani, è salita sul palco ringraziando Paola Cortellesi e dichiarando la sua sorpresa per il premio vinto. Il discorso, ricco dell'umorismo che ha reso celebre Fanelli negli anni, è stato solo il primo dei momenti in cui l'attrice si è distinta durante la serata. Sul profilo Instagram dei Premi David l'ultima foto di quella che è stata una lunga serata ritrae proprio Fanelli con indosso una t-shirt personalizzata davvero particolare.

La maglietta di Emanuela Fanelli ai David di Donatello

Dopo la lunga serata della 69edizione dei David di Donatello, andata in onda su Rai 1 dal Teatro Cinque di Cinecittà, gli attori e le attrici premiati hanno calcato nuovamente il red carpet per posare insieme ai premi ricevuti. Emanuela Fanelli nel corso della serata ha indossato uno splendido abito blu elettrico firmato Giorgio Armani Privé, drappeggiato e con uno spacco centrale, tempestato da tanti piccoli punti luce. Dopo le foto di rito, l'attrice ha cambiato l'outfit comprendo il vestito lungo fino alle caviglie con una t-shirt.

Emanuela Fanelli

Come possiamo vedere sul profilo Instagram dei Premi David, a conclusione della serata Emanuela Fanelli ha coperto l'abito con una t-shirt bianca con la scritta C'è ancora Fanelli. Si tratta di una crasi tra il titolo del film che le è valso il secondo David di Donatello, C'è ancora Domani, e il cognome dell'attrice. Sopra la scritta campeggiava il logo dei David, mentre un'entusiasta Emanuela Fanelli teneva in mano la statuetta. Un ottimo modo per celebrare il lavoro fatto, una serata di grande cinema e uno dei film più visti di sempre nella storia del cinema italiano.

La t-shirt personalizzata di Emanuela Fanelli