Alessia Marcuzzi conquista i David di Donatello con spacchi e trasparenze: gli abiti della conduttrice La conduttrice ha sfoggiato un vestito da dea per la prima parte della cerimonia, per poi fare un cambio drastico e optare per un outfit accattivante caratterizzato dalle un effetto vedo non-vedo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Alessia Marcuzzi in Docle&Gabbana

Alessia Marcuzzi ha condotto accanto a Carlo Conti la 69ª edizione dei David di Donatello. In diretta dal Teatro 5 di Cinecittà, quello preferito da Federico Fellini, regista a cui è stata dedicato un omaggio a inizio serata con l'esibizione di Mahmood, i due presentatori hanno premiato i protagonisti del cinema italiano. La statuetta per il Miglior film è stata sollevata da Matteo Garrone, che l'ha conquistata con il film Io capitano.

Il titolo di Miglior attrice protagonista è andato a Paola Cortellesi in C'è ancora domani, pellicola che ha visto premiata anche Benedetta Fanelli come Miglior attrice non protagonista. La conduttrice ha sicuramente conquistato il pubblico grazie ai suoi look, aprendo la serata con un vestito monospalla azzurro pastello per poi fare un cambio d'abito a metà evento e sfoggiarne uno sensuale nero caratterizzato da trasparenza.

Alessia Marcuzzi in Dolce&Gabbana

L'abito monospalla azzurro

Per la prima parte della cerimonia Alessia Marcuzzi ha indossato un abito color azzurro pastello firmato Dolce&Gabbana. Un capo caratterizzato da un vertiginoso spacco laterale sulla lunga gonna e un taglio monospalla. Il vestito drappeggiato sul bustino è stato realizzato in seta regalando un effetto impalpabile ed etereo. Un look sicuramente sofisticato ed elegante completato da un paio di plateau con tacco alto ton sur ton.

Alessia Marcuzzi in Dolce&Gabbana

Il vestito sexy effetto vedo-non vedo

Per il secondo look Alessia Marcuzzi ha voluto osare di più, scegliendo un abito dalla gonna trasparente. La mise era composta da un corpetto nero dalle spalline sottili e una gonna vedo non vedo arricchita spacchi. Al vestito sono stati abbinati un paio di sandali neri con tacco e cinturino, mentre il make-up è stato tenuto molto naturale. Un outfit elegante ma anche sensuale perfetto per concludere la serata