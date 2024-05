David 2024, Laura Pausini felice per Paola Cortellesi: “Orgogliosa di te, meriti tutto, complimenti cuora”

Paola Cortellesi è stata la grande protagonista della cerimonia di consegna dei David di Donatello 2024, che si è tenuta venerdì 3 maggio in diretta su Rai1. Il suo film, C'è ancora domani, si è portato a casa sei premi. Durante la notte, sono arrivati i complimenti dell'amica Laura Pausini, che ha rimarcato quanto la regista e attrice abbia creduto nel suo progetto sin dall'inizio.

Laura Pausini e Paola Cortellesi sono legate da una profonda amicizia. Nel corso della loro carriera hanno anche lavorato insieme come nello show Laura&Paola. Sui social, Pausini ha indirizzato un messaggio colmo di affetto alla regista: "Quando mi hai raccontato per la prima volta del film che stavi creando (senza dirmi il finale) ti brillavano gli occhi. Quando siamo andati tutti al cinema a vederlo brillavano gli occhi a noi. (A me scoppiava anche il cuore)". L'artista ha continuato:

Stasera i tuoi occhi buoni, sinceri, intelligenti e creativi erano come quel giorno a Pescasseroli in vacanza quando speravi che C'è ancora domani arrivasse a tutti gli italiani. Come sai, per fortuna non è arrivato solo a noi ma sta girando il mondo con un messaggio così importante che muove i pensieri. Ti meriti tutto. E anche di più! Ma questo è solo l’inizio. Complimenti a te Cuora e a tutti coloro che insieme a te hanno realizzato questa bellissima storia di vita e di rivoluzione. Sei un grande orgoglio per me Paola Cortellesi.