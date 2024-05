video suggerito

Mahmood apre i David di Donatello 2024 con le scarpe di cristallo da 2mila euro L’artista, ospite all’edizione 2024 degli Oscar italiani, ha cantato Tuta Gold aprendo la serata. L’outfit scelto era caratterizzato dal total white, ma sul tappeto rosso ha voluto indossare una mise a contrasto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Mahmood ai David di Donatello

Mahmood ha cantato Tuta Gold in total white. Il cantante ha aperto la cerimonia dei David di Donatello 2024 condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, con un'esibizione canora, portando all'interno del teatro di Cinecittà il brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo di quest'anno.

Lo spettacolo è stato un omaggio a Federico Fellini proprio nel luogo dove più ha lavorato e il suo preferito, il teatro 5. La coreografia è stata curata da Luca Tommasini e look del cantante rimandava ai codici onirici del celebre regista di Rimini, ed era composto da un completo bianco caratterizzato da una camicia oversize e un paio di pantaloni loose fit.

Mahmood con la madre ai David di Donatello

Le sneaker sparkling di Mahmood

Ad attirare l'attenzione nel complesso dell'outfit dell'artista le scarpe scelte per la sua esibizione. Il cantante ha optato per un paio di scarpe da ginnastica tempestate di strass, un tocco di luce e brillantezza all'interno di un look caratterizzato dal bianco. Il modello indossato da Mahmood sono le 3XL di Balenciaga caratterizzate da una maxi suola e da un costo di quasi 2mila euro. A completare la mise la collana a catena con pietre incastonate.

Mahmood ai David di Donatello

Il look di Mahmood per il red carpet

Se per salire sul palco ha optato per un outfit bianco, per il tappeto rosso ha scelto un completo nero, con un tocco di viola. Sotto la giacca over, chiusa in vita da una cintura decorata da occhielli di metallo, infatti, ha indossat un pullover colorato che creava contrasto nel look. Il blazer, firmato Prada, aveva un taglio classico e revers a lancia. La parte inferiore era composta da un paio di pantaloni tailored e scarpe stringate. Con lui sul red carpet la madre, con cui ha un rapporto speciale. Lei vestita con un abito a trapezio bianco, con le maniche lunghe, in contrasto con il figlio.

Mahmood con la madre ai David di Donatello