Kasia Smutniak assieme alla figlia ai David di Donatello, Sophie è la copia del padre Pietro Taricone L’attrice si è presentata sul red carpet degli Oscar italiani assieme alla figlia entrambe con un look nero. Kasia Smutniak era in lizza per la statuetta per il documentario che ha decretato il suo debutto alla regia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Kasia Smutniak e Sophie Taricone

Kasia Smutniak calca il tappeto rosso dei David di Donatello assieme alla figlia Sophie Taricone. Le due erano già state immortalate sul red carpet del Festival del Cinema di Roma 2022 e del Festival di Cannes lo scorso anno. L'attrice era in lizza per la statuetta con il documentario Mur, suo debutto alla regia, con cui ha denunciato il muro eretto in Polonia, suo paese d'origine, per contrastare l'immigrazione bielorussa.

Il look di Kasia Smutniak ai David di Donatello

Per celebrare a questo importante evento, Kasia Smutniak ha voluto portare con sé anche la figlia, ata dal matrimonio con Pietro Taricone, tragicamente scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute. L'attrice ha scelto un abito nero di Givenchy in raso, accollato sul davanti ma da una profonda scollatura sul retro, abbandonando il suo classico stile un po' mannish per una sera e conquistando il pubblico per la sua sensualità. Rimane fedelissima al taglio corto, di tendenza per questa stagione, un pixie cut che ha sfoggiato per la prima volta lo scorso autunno e non ha più abbandonato.

Kasia Smutniak e Sophie Taricone ai David di Donatello

Abituati a vederla con i capelli di una lunghezza media, ha stupito in fan pubblicando alcuni scatti mentre si trovava dal parrucchiere. Il risultato è stato sicuramente sofisticato e la sua acconciatura continua ad accogliere consensi tra il pubblico, anche nella serata di ieri. D'altronde, considerati gli Oscar italiani, i David di Donatello sono uno degli eventi più in vista del cinema nazionale, e i partecipanti hanno i riflettori puntati addosso. Accanto a lei la figlia Sophie, classe 2004, che con un look composto da una giacca oversize nera e una lunga gonna floreale ha dimostrato di aver ereditato stile ed eleganza dalla madre, ma i suoi lineamenti sono identici a quelli del padre. La diciannovenne nei tratti ricorda l'ex concorrente del Grande Fratello in maniera impressionante