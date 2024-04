video suggerito

Tagli capelli corti per la Primavera-Estate 2024: le tendenze a cui ispirarsi Dal classico pixie cut alla sua evoluzione effetto bagnato, per questa stagione i capelli si portano corti. Alcuni esempi da portare al parrucchiere se ci si vuole dare un taglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per la primavera estate le tendenze capelli si orientano verso i tagli corti, come ad esempio il pixie cut, il caschetto e l'elf cut. Queste acconciature si adattano a diversi tipi di chiome, anche le più voluminose, abbracciando sia i capelli lisci che quelli mossi e ricci. Prima di scegliere quale taglio farsi è bene valutare la propria forma del viso, essendo alcuni più adatti di altri. A sdoganare il capello corto sulle donne sono stati i ruggenti anni Venti e la moda del taglio alla maschietta, una rivendicazione femminile che ha aperto la strada a grandi star che hanno potuto liberarsi della chioma lunga, sfoggiando acconciature che le hanno rese icone di stile. Un esempio è Twiggy, che ha fatto del suo pixie cut la sua firma; negli anni Novanta, invece sono state Linda Evangelista e Lady Diana a rendere il capello corto quello più desiderato da ogni donna. Oggi a sfoggiare questa pettinatura sono personalità come Charlize Theron e Charlene di Monaco, fedeli da anni a questo taglio.

Pixie cut: mosso, bombato o liscio

Questo taglio venne lanciato negli anni Sessanta da Mia Farrow che dettò tendenza con la sua pettinatura cortissima. Uno stile maschile ma moto chic capace di far emergere una nuova femminilità, rispecchiando il desiderio di riscatto delle donne in quegli anni. Il pixie cut va modellato a seconda del viso: una forma ovale può permettersi un taglio più corto e audace, mentre uno più squadrato e spigoloso dovrà lasciare alcuni ciuffi più lunghi. Lasciando più lunghezze si può ottenere anche un effetto mosso o bombato.

Pixie cut (Instagram @aldocoppola)

Bixie cut per chi ama i tagli più morbidi

Il mix tra il bob e il pixie cut dai richiami Nineties, il bixie cut è una delle tendenze del momento. Scalata e stratificata, sfilata e leggera, questa acconciatura, con il suo effetto un po' scompigliato si adatta bene a tutte le tipologie di viso da quelli più tondeggianti ai più spigolosi o asimmetrici. Questo taglio è facile da gestire anche fuori dal salone del parrucchiere, in quanto non serve una piega ma basta lasciargli seguire l'andatura naturale dei capelli.

Leggi anche Tagli di capelli per over 50: i trend da seguire nella primavera 2024

Un bixie cut (Instagram @jeanlouisdavidfr)

Elf cut: la nuova tendenza per la primavera 2024

Evoluzione del classico pixie cut, l'elf cut ha un'anima più sbarazzina e incorpora dettagli più femminili nei contorni e sulla fronte, con frange e ciuffi. Un taglio sfoggiato dall'attrice Emma Corrin.

Emma Corrin

Il caschetto è l'evergreen che non passa mai di moda

Il caschetto non passa mai di moda. Che sia cortissimo o lungo fino alle spalle, non c'è stagione che non veda questo taglio tra i suoi protagonisti. Sta bene a tutti? Il caschetto classico, quello più corto, è perfetto per chi ha tratti morbidi e dolci, mentre chi ha dei lineamenti più duri dovrebbe preferire quello più lungo.

Charlize Theron

Wet pixie

È la versione effetto bagnato del pixie cut. Ormai il wet look è la tendenza del momento ed è stato adattato anche ai tagli più corti. Se all'inizio queste acconciature venivano proposte in genere sui capelli lunghi e raccolti ora il trend ha conquistato anche il pixie, accentuandone l'effetto grunge.

Charithra Chandran

Velvet o soft crop: il taglio di capelli corti per chi vuole osare

Armonico e morbido, questo taglio è una rivisitazione del pixie cut. Più leggero dell'originale abbraccia il viso con le mini lunghezze lasciate libere sul collo. Ispirato al celebre taglio di Linda Evangelista si prospetta una delle acconciature più di tendenza delle prossime stagioni.

Un soft cut soft crop (Instagram @jeanlouisdavidfr)

Tagli capelli corti con frangia

Più o meno tutti questi tagli si possono riproporre con la frangia, spesso irrinunciabile nel caschetto. Ma a chi dona? Sicuramente è perfetta per chi ha una fronte molto ampia, ma anche la frangia può essere adattata alle particolarità del viso. Quella sfilata è perfetta anche per. visi più squadrati, mentre quella a tendina è molto trasversale e si adatta a quasi tutte le tipologie di volto.