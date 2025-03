video suggerito

Tagli capelli corti primavera 2025: le tendenze per essere alla moda Dal pixie al bowl cut, dal taglio con frangia a quello asimmetrico: ecco le tendenze a cui ispirarsi per la Primavera/Estate 2025 viste sulle passerelle.

A cura di Giusy Dente

Loewe

Dal pixie al bowl cut, dal taglio con frangia a quello asimmetrico: le teste della primavera 2025 saranno ribelli e più naturali possibili. Tra tendenze intramontabili come il caschetto e novità come il bixie, molti spunti sono arrivati proprio dalle passerelle Primavera/Estate 2025, dove hanno sfilato le acconciature da cui prendere spunto per gli hair look dei prossimi mesi.

Il pixie cortissimo per la primavera 2025

Il pixie è un taglio che piace molto, perché giovanile, fresco e molto versatile. Difatti, a seconda delle preferenze, si può declinare in versione più o meno corta. Il pixie cortissimo, soprattutto se abbinato alla rasatura, è la scelta perfetta per chi vuole sorprendere, per chi vuole essere unico e originale. Ma è anche un taglio strategico, per chi non è molto pratico con messa in piega e acconciature varie. Difatti, richiede davvero pochissima manutenzione e riesce a valorizzare anche i capelli più fini, quelli che tendono ad appesantirsi, appiattirsi e perdere volume. In questo modo, invece, si è sempre in ordine e anzi: il tocco messy funziona alla grande sulle ciocche corte.

Acne Studios

Il buzz cut colorato

Il buzz cut è tornato e in una versione più originale e appariscente che mai. Sicuramente è l'haircut per eccellenza di chi non teme le forbici: è un taglio cortissimo, vicino a una rasatura completa. Non a caso buzz rimanda proprio al suono delle macchinette elettriche usate per realizzare questo taglio. Dalla sua parte ha certamente la comodità: zero impegno per la manutenzione, se non l'accortezza di tornare periodicamente a tagliare, perché ogni centimetro può fare la differenza e far perdere la struttura originale dell'acconciatura. La versione della Primavera 2025 è colorata e audace: sì alle nuance pastello, ma anche a quelle fluo per chi è davvero pronto a osare e non ha paura di essere al centro dell'attenzione.

Marco Rambaldi

La tendenza che non passa mai di moda: il caschetto

Il caschetto si sa, non passa mai di moda. È un taglio intramontabile che di stagione in stagione non perde mai il suo fascino. Eppure, è proprio con la primavera che dà il suo meglio. Quest'anno, in particolare, è il taglio per eccellenza: è questa la scelta, sia per chi già porta i capelli corti che per chi vuole davvero stravolgere il look, con l'arrivo della bella stagione.

Tod's

Il taglio capelli corto con la frangia

La frangia può andare a personalizzare ogni tipo di taglio. Certo, non sta bene a tutte le forme del viso, ma sicuramente si può adattare alle proprie esigenze, per valorizzarsi al meglio senza rinunciare a questo dettaglio intramontabile. Sui capelli lunghi il rischio è di appesantire troppo il volto e i lineamenti, infatti la frangetta su capelli corti risulta molto più sbarazzina soprattutto se in versione scalata e spettinata. Più chic ed elegante è la frangia a tendina, che trova la sua massima espressione abbinata a un bob voluminoso: davvero sofisticato. Con un fiocco tra i capelli, è l'ideale, il massimo del romanticismo. I capelli riccissimi non sono il massimo, se si vuole sperimentare la frangia, per lo meno quella tradizionalmente intesa. Sì, però, alle wispy vangs sui capelli ricci cortissimi, ossia del riccioli che cadono sulla fronte. Da provare è anche la frangia asimmetrica, per dare movimento magari a un pixie cut.

Versace

Il bowl cut mosso

Altro non è se non il cosiddetto "taglio a scodella". Il bowl cut si chiama così perché sembra un contenitore rotondo rovesciato sulla testa al contrario. Solitamente è abbinato a una frangia. È un taglio dalla struttura inconfondibile, tonda e morbida, per questo predilige le chiome lisce, che si mettono in piega più facilmente. Sui capelli mossi e ricci, ovviamente, l'effetto non è geometricamente perfetto dunque, otticamente, rende meno e diventa meno netto. È sconsigliato a chi ha già la forma del viso tondeggiante, mentre viceversa può aiutare ad ammorbidire i visi ovali e allungati.

MSGM

Il taglio capelli corti asimmetrico

Parola d'ordine: asimmetria. Non è detto che un taglio, per funzionare, debba essere preciso in ogni centimetro. Le asimmetrie sono un modo per giocare, per dare un mood più accattivante al taglio. Si può puntare sulla frangetta asimmetrica, magari più lunga ai lati. Ma si può scegliere anche un taglio asimmetrico, più corto dietro. In entrambi i casi si dà movimento alla chioma: è una tattica interessante per rendere meno banale qualunque acconciatura. Sui tagli corti, dona un look grintoso e rock.

Tod's

La tendenza per l'estate è il bixie mosso

Il bixie cut è un ibrido tra pixie e caschetto: è quindi una versione leggermente più lunga del pixie classico, che ha ereditato quell'effetto raffinato e chic tipico del caschetto. Si può optare per la variante liscia o per quella mossa, che è quella che andrà per la maggiore quest'anno, perché permette di valorizzare al massimo la texture del capello e fargli sprigionare la sua bellezza naturale. La scalatura è l'alleata principale, per giocare coi volumi e con le ciocche, alternando lunghezze diverse, magari aggiungendo anche un maxi ciuffo. La frangetta perfetta è quella morbida a tendina. Coi prodotti giusti si può sia andare a definire il riccio che dargli un effetto wet, mentre concentrandosi sulla parte alta della testa i può creare un interessante volume concentrato solo sulla parte superiore, che otticamente fa anche guadagnare qualche centimetro di altezza!