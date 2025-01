video suggerito

Tagli capelli corti, le idee di tendenza per l'inverno 2025 Dal pixie, al caschetto fino al mullet corto: ecco quali sono i tagli di tendenza in questo Inverno 2025.

A cura di Giusy Dente

Kasia Smutniak

I tagli corti sono sempre di grande tendenza, anche per l'Inverno 2025: alcuni si prestano particolarmente per dare un tocco di freschezza ai lineamenti del viso, per ringiovanire il volto e dargli un aspetto meno "pesante". Nella quotidianità sono facili da gestire, soprattutto sfruttando alcuni styling: l'effetto bagnato, la struttura asimmetrica, la scalatura. Dal pixie al bixie, dal mullet all'intramontabile bob, sono tante le alternative tra cui scegliere, per un hair look sbarazzino o grintoso o senza tempo.

Il Pixie corto: evergreen di stile

Emma Stone è l'ultima in ordine di tempo ad aver ceduto al fascino del Pixie, un evergreen di stile. L'attrice ha fatto il suo debutto col nuovo hair style ai Golden Globes 2025. Questo taglio è l'ideale se si cerca qualcosa di davvero pratico e facile da gestire, molto comodo nella quotidianità, sbarazzino e giovanile. L'effetto antiage è garantito: è il taglio che più di tutti offre un potere ringiovanente, che esalta tutti i lineamenti del viso per un risultato di grande impatto. Emma Stone ha optato per un taglio con lunghezze che arrivano appena appena a sfiorare la fronte, come fosse una microscopica frangetta.

Emma Stone

L'intramontabile bob corto che non passa mai di moda

Elegante, raffinato, femminile: il bob corto sta bene a tutte e continua a essere scelto proprio per questo. Riesce a esaltare tutti i visi, incorniciandoli in modo impeccabile, così da valorizzarne ogni lineamento. C'è una sola eccezione: la forma squadrata del viso è quella che si presta meno, perché i tratti già marcati verrebbero ulteriormente enfatizzati, ma non ammorbiditi. Liscio per un mood moderno o mosso come una diva d'altri tempi, lungo fino alla mascella o fino all'altezza dello zigomo, dritto o asimmetrico, con o senza frangia, con riga al centro o di lato: il risultato è garantito. È l'ideale su viso tondo, soprattutto se scalato, perché allunga i lineamenti, bilanciando la rotondità.

Zendaya

Il corto scalato per un look sbarazzino

La scalatura è il dettaglio perfetto per giocare con la chioma, per dare movimento dove necessario, per portare uno sprint in più ai capelli fini e sottili, che si mettono in piega con più difficoltà e godono sempre di poco volume alle radici. Su un taglio corto, le scalature danno un tocco sbarazzino e più "impertinente": è un effetto dinamico e accattivante, perfetto per sfoggiare un hair look fresco e giovanile. Non c'è da temere la monotonia, perché ci sono molte possibilità creative per personalizzare il look, per esempio con effetto wet.

Dior Autunno-Inverno 2024/25

Il bixie cut di tendenza

Il bixie come suggerisce il nome è l'unione di due tagli corti di tendenza, che insieme danno vita a qualcosa di davvero speciale: c'è la struttura corta del pixie, ma col volume del bob. I capelli possono essere acconciati in tanti modi diversi: effetto messy dunque spettinati sfruttando la scalatura o più disciplinati, per un risultato più morbido ma ugualmente dinamico e molto elegante. Il mosso è l'ideale, perché porta molto movimento alla chioma, esaltando anche i capelli più fini e sottili.

Kasia Smutniak

Taglio corto con frangia, il must dell’inverno

La frangia è un dettaglio che non passa mai di moda e si sposa benissimo coi tagli corti, perché li impreziosisce e li valorizza con un tocco semplice e d'effetto. La frangia va ben studiata in base alla forma del viso, così da adattarla il meglio possibile ai propri linementi. Per il viso squadrato l'ideale è una frangia lunga, per il viso tondo è meglio una frangia bombata alla radice, per il viso ovale meglio puntare su una frangetta sfilata e aperta al centro, per il viso a cuore il must have è la frangia spostata di lato, infine il viso lungo vuole una frangia posizionata quasi all'attaccatura dei capelli, per camuffare la fronte spaziosa.

Louis Vuitton Autunno-Inverno 2024/25

Il mullet corto, per osare un look grintoso

Il mullet corto è una dichiarazione di stile: è un look grintoso e deciso, per chi non vuole passare inosservato e vuole immediatamente imporsi con un'immagine rock. Mentre la versione lunga è adatta a chi ha capelli corposi, i capelli più sottili reggono meglio un mullet corto e scalato, che doni volume al taglio, meglio ancora su viso sottile e lungo.