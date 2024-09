video suggerito

Tagli capelli corti, le idee di tendenza da copiare per l'Autunno/Inverno 2024-25 Dall'intramontabile pixie cut al caschetto che non passa mai di moda, fino a tagli più moderni e contemporanei per chi ama giocare, ecco le tendenze da copiare per l'Autunno/Inverno 2024-25.

A cura di Giusy Dente

Il bob di Lily Collins

Nella stagione Autunno-Inverno 2024/25 andranno per la maggiore tagli che di anno in anno non perdono mai il loro fascino, come l'intramontabile pixie cut o il caschetto, eterno re delle passerelle amatissimo dalle celebrities. Ma essendo il momento perfetto per osare e giocare con la chioma, per dare un tocco di novità e ricominciare all'insegna della novità lasciandosi alle spalle ferie ed estate, non mancano proposte più innovative. Ecco quindi farsi avanti tagli destrutturati e asimmetrici, l'effetto bagnato, il buzz cut per un look deciso, il mullet, il bixie e lo shag corto.

L’intramontabile Pixie Cut

Il Pixie Cut non passa mai di moda, ma quest'anno la variante da copiare è quella vaporosa, una versione particolarmente glamour in cui a fare da protagonista è il volume estremo, perfetto per dare corpo alla chioma. È un'opzione molto femminile, che si adatta a diverse forme del viso: proprio perché si gioca coi volumi, si può andare a enfatizzare bene i lineamenti. La verticalità si può dare soltanto dietro, oppure si può giocare coi ciuffi anche sulla fronte e lateralmente, oppure con una frangia per un tocco sbarazino. Il finish può essere sia wet (quindi bagnato) che non. Sicuramente si adatta in soprattutto a chi ha il viso ovale con tratti regolari, poco spigolosi.

Il Pixie Cut di Kris Jenner

Shag corto: per chi non vuole osare ma vuole un taglio corto

I fan dei tagli corti, ma meno propensi all'uso delle forbici non devono arrendersi: possono puntare su uno Shag corto, con ciocche che incorniciano il viso e scalatura decisa. A differenza del bob tradizionale all'italiana, questo ha molto più movimento, comunica energia grazie alle ciocche e ai ciuffi ben scolpiti e all'insù.

Emma Corrin coi capelli corti

Il bob: l’evergreen visto anche in passerella

Il bob ciclicamente torna sempre alla ribalta, perché è il taglio che mette tutti d'accordo. Anche qui, a suo favore ha la versatilità, il fatto di adattarsi a ogni tipologia di viso e di non necessitare di particolare manutenzione. Si può personalizzare lo styling per valorizzarsi al meglio: fino alla mandibola, allungato tra il mento e le spalle, con o senza frangia, più lungo davanti, liscio effetto silk oppure mosso e vaporoso. Insomma, le opzioni sono tantissime e una di particolare effetto è il wet bob dal finish lucido, l'ideale per un'occasione speciale. Da Lily Collins a Hailey Bieber, le fan di questo taglio sono tantissime.

Il caschetto mosso di Katherine Heigl

Buzz cut, per un look deciso

Il Buzz cut è il taglio rasato, da declinare con rasatura uniforme oppure sfumata, lasciando capelli leggermente più lunghi sui lati o sulla sommità della testa. È il taglio rock per eccellenza, quello senza fronzoli e minimal, che però riesce con estrema semplicità a valorizzare le forme e le caratteristiche del volto.

Instagram @kiva.rosescu

Il caschetto destrutturato, elegante e contemporaneo

Le amanti del caschetto più desiderose di un tocco moderno e contemporaneo, possono puntare su una variante destrutturata di questo taglio, che risulta ugualmente elegante, ma ancora più accattivante. Il gioco di contorni netti e ben definiti mette in risalto gli zigomi ed enfatizza lo sguardo: perfetto per le personalità meno timide e coraggiose, che non hanno paura di farsi notare e di mettere bene in evidenza il volto.

Il caschetto di Claire Danes

Mullet, il taglio asimmetrico intramontabile

O si ama o si odia: il mullet resta comunque un taglio intramontabile. L'Autunno/Inverno 2024-25 è quello della variante disordinata e spettinata. La versione messy è perfetta abbinata a una maxi frangia.

Instagram @officialhandz_k

Bixie, il taglio pixie e bob

Il Bixie è un taglio che si colloca a metà strada tra il pixie e il bob, lungo fino alla nuca, spesso accompagnato da frangetta e ciuffo o dal tirabaci. Per un volume extra si può optare per una scalatura sulla parte alta della testa, che abbinata a frangia si adatta perfettamente ai visi da riequilibrare, quelli con il mento che sporge più della fronte. Il bixie è invece meno indicato per i visi tondeggianti: in questo caso si può comunque personalizzare il taglio giocando con una variante molto sfilata e leggera. Risulta perfetto per i visi ovali e allungati e per addolcire eventuali zigomi sporgenti.