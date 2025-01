video suggerito

I tagli di capelli per over 60: le idee alla moda per l'Inverno 2025 Dal pixie al bob, sicuramente comodi e pratici, ma anche tagli medi per chi non vuole rinunciare alle lunghezze pur mantenendo un tocco sbarazzino: ecco i tagli capelli di tendenza per le over 60 per l'Inverno 2025.

A cura di Giusy Dente

Sharon Stone

I capelli corti vengono spesso scelti dalle donne over 60, quando con l'avanzare dell'età si fanno avanti problemi di diradamento, caduta, ricrescita tra una tintura e l'altra. I tagli corti, infatti, visivamente rendono la chioma più folta, ma contribuiscono anche a dare un tocco giovanile all'immagine. Il pixie cut è quello dal tocco più grintoso, mentre il bob garantisce praticità coniugata a un tocco di intramontabile eleganza: ma tutte sono acconciature che richiedono poca manutenzione, comode anche se si ha poco tempo da dedicare alla chioma e si vuole essere sempre a posto. Chi proprio non vuole rinunciare alla lunghezza può optare per i tagli medi, che possono qui diventare un perfetto compromesso. Anche se, come ha sottolineato Demi Moore (oggi 62enne) in un'intervista, non bisogna farsi condizionare da stereotipi legati all'età: lei, per esempio, non rinuncerebbe mai ai suoi capelli lunghi, non li taglierebbe neppure per un film.

Taglio corto all’insegna della praticità: l’eterno pixie

Il pixie cut è forse il taglio più gettonato tra le over 60, scelto anche da celebrity come Jamie Lee Curtis e Sharon Stone, iconiche col loro look sbarazzino e rock. È perfetto per camuffare capelli eccessivamente fini o sottili, che si spezzano o cadono facilmente, soprattutto se con alcune accortezze si gioca coi volumi, dando un po' di movimento: aiutandosi con del gel da applicare sulle punte per esempio, oppure aggiungendo una frangia o un ciuffo laterale. In questo senso, è anche un'acconciatura molto versatile e personalizzabile. Ovviamente non va sottovalutato l'effetto "ringiovanente": essendo un taglio molto corto, mette in primo piano il viso, ma fungendo da liftante.

Jamie Lee Curtis

Tagli medi: per non rinunciare alle lunghezze dopo i 60

Chi dice che dopo i 60 non si possano portare i capelli lunghi? Demi Moore, oggi 62enne, ne ha fatto un elemento di riconoscibilità unico: sfoggia fieramente la sua chioma corvina liscissima. Viceversa, al suo debutto negli anni Novanta, aveva i capelli corti. Il taglio medio è il giusto compromesso. In questo caso, si può optare per delle scalature, per dare un po' di movimento, un tocco giovane e più sbarazzino. Sono ideali sui capelli fini e sottili, perché permettono di guadagnare corpo e volume.

Meg Ryan

Il bob scalato, adatto a tutte le età

Il bob è il taglio intramontabile per eccellenza, adatto a tutte le età, intramontabile: è sempre gettonato sui red carpet, sulle passerelle, è quello che gli hairstylist non si stancano mai di proporre alle celebrities. È declinabile in tanti modi diversi, per adattarsi alle proprie preferenze e alla forma del viso: con o senza frangia, con ciuffo laterale o riga centrale, con lunghezze pari oppure scalato. Quest'ultima è l'alternativa più in voga al momento.

Jane Fonda

Il caschetto: mosso o liscio, sempre elegante

Il caschetto ha il grande vantaggio di poter essere facilmente adattato alla chioma liscia e alla chioma mossa. Non perde mai il suo fascino: resta una certezza sia in versione silk che con morbide onde. I prodotti per lo styling fanno la differenza, perché consentono una messa in piega impeccabile: sì a un velo di lacca che non indurisca eccessivamente i capelli, a una mousse volumizzante, a un gel che vada a definire le onde per tenerle a posto tutto il giorno. Sulle over 60 risulta estremamente di classe, chic, raffinato ed elegante.

Carolina di Monaco