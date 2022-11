Demi Moore compie 60 anni: com’è cambiata l’attrice dagli anni Novanta a oggi L’attrice Demi Moore ha definito l’estetica degli anni Novanta: da allora non ha mai smesso di cambiare e di evolversi, con uno stile sempre più sensuale e colorato.

A cura di Beatrice Manca

"Mia nonna a 60 anni sembrava già rassegnata ad essere vecchia. Ma io mi sento più viva e presente che mai": con questo spirito Demi Moore festeggia oggi il suo 60esimo compleanno. L'attrice di Ghost e Charlie's Angels ha raccontato a People che trova "liberatorio" il traguardo che molte donne considerano l'anticamera della vecchiaia. Lei invece si sente libera e consapevole del proprio corpo, della propria bellezza e della propria luce. Come darle torto: dai red carpet alla prima fila delle sfilate, Demi Moore è sempre impeccabile. In fatto di stile non ha mai paura di osare con maxi scollature, shorts e bikini, tanto da posare per una linea di costumi da bagno. Oggi siamo abituati a vederla con occhiali e capelli lisci come seta, ma negli anni il suo stile è cambiato molto: ricordate i look genderless degli esordi?

Demi Moore nel 1991

L'evoluzione di stile di Demi Moore

Se parliamo di moda anni Novanta non possiamo non pensare a Demi Moore in Ghost: capelli corti, viso pulito incorniciato dalla frangetta, stile minimal e casual. Oggi tutti citano, più inconsapevolmente, l'estetica Nineties, ma lei ne è stata protagonista assoluta con i look androgini, la passione per il nero totale e i capelli corti, cortissimi, che hanno fatto epoca. In versione Soldato Jane, con la testa rasata e i look militari, ha lanciato un'estetica genderless destinata a fare tendenza.

Demi Moore negli anni Novanta

I suoi must di stile? Completi mannish, felpe casual, un taglio corto e sbarazzino. Sul red carpet sempre in nero, con silhouette fluide e scivolate, abiti di velluto e delicati giochi di trasparenze. Minimal e sempre chic, con i suoi look da antidiva Demi Moore ha costruito l'estetica degli anni Novanta, decennio che oggi è più popolare che mai nel mondo della moda.

Demi Moore sul red carpet nel 1996

Nel 1991 posò per Vanity Fair in un servizio diventato iconico: nuda in copertina con il pancione. Uno scatto che oggi ci sembra normale, tante sono le star che l'hanno seguita, ma all'epoca era assolutamente rivoluzionario. Perché Demi Moore non ha mai avuto paura di osare e di giocare con lo stile. Negli anni Duemila, seguendo le tendenze, ha abbandonato lo stile minimal per una svolta più audace e sexy, seguendo il suo personaggio in Charlie's Angels. Da quel momento in poi, i capelli lunghissimi e lisci come la seta sono diventati il suo marchio di fabbrica.

Demi Moore nel film Streaptease

A Demi Moore non è mai interessato il concetto di età o di tendenza. Se a vent'anni si sentiva bene in jeans e t-shirt, passati i quaranta ha iniziato a sperimentare con completi maschili, scollature profonde a V, silhouette sofisticate. La sua palette preferita, incentrata su toni neutri e puliti, si è aperta alle suggestioni del colore e alle trasparenze.

Demi Moore in Saint Laurent nel 2003 con Ashton Kutcher

Oggi è una splendida sessantenne che ama giocare con lo stile: in abiti leopardati o in shorts e felpa, in bikini o in tailleur floreale, non perde mai il glamour che la contraddistingue. Moore è stata tra le prime a sdoganare gli occhiali da vista sul red carpet: in versione oversize e con la montatura sottile, sono il suo accessorio preferito per completare i look.

Demi Moore al Met Gala nel 2019

Demi Moore, dal cinema alle passerelle

Il suo legame con la moda, oggi, è più saldo che mai: è sempre in prima fila alle sfilate di Chloé, Dior e Saint Laurent ed è amica e musa di Kim Jones, direttore creativo di Fendi. Non è un caso quindi che la casa di moda romana l’abbia voluta in passerella per la sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2021: l'attrice ha sfilato con un completo nero dall'allure anni '90, la decade che definisce di più il suo stile.

Demi Moore sfila per Fendi Haute Couture Primavera/Estate 2021

Non solo: Rihanna l’ha inclusa nel casting della sfilata Savage x Fenty, celebrando la bellezza oltre lo scorrere del tempo. Ma Demi Moore è anche designer: ha disegnato una sua linea di costumi da bagno per il brand Andie Swim, posando come modella in bikini a 59 anni. In quell'occasione aveva spiegato a People come è cambiato il rapporto con il suo corpo superati i 50 anni: "Sta cambiando l'idea che diventiamo meno desiderabili con l'età".

Demi Moore alla sfilata Chloé

Demi Moore è una paladina dell'age positivity, cioé del sentirsi bene con la propria età: non è un caso che a 56 anni abbia posato nuda sulla copertina di Harper’s Bazaar, rievocando la celeberrima cover di Vanity Fair. 60 candeline, un memoir, una carriera in ascesa e un nuovo amore: che sia la felicità il segreto della sua eterna giovinezza?