video suggerito

Cosa ha indossato Vladimir Luxuria per la sua festa dei 60 anni Vladimir Luxuria ha compiuto 60 anni e ha voluto festeggiare l’importante traguardo con le persone care. Cosa ha indossato per la giornata speciale? Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso 24 giugno è stata una giornata davvero speciale per Vladimir Luxuria: ha compiuto 60 anni ma ha preferito rimandare di un giorno i festeggiamenti, così da poter fare le cose in grande. Per celebrare l'importante traguardo la conduttrice ha riunito le persone care in un noto locale romano e, tra brindisi, balli, spettacoli di drag queen e una maxi torta, è riuscita a rendere la giornata memorabile. Cosa ha indossato per il gran giorno? Ecco tutti i dettagli del suo look di compleanno.

Dove ha festeggiato i 60 anni Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria per i suoi 60 anni ha scelto Roma, organizzando un mega party all'Alibi, un noto locale di lusso nel cuore di Testaccio. Al suo fianco ha voluto solo le persone care, dall'amico speciale Danilo Zanvit alle star del calibro di Nancy Brilli, Valeria Marini, Francesca Pascale, Antonella Elia, Serena Bortone ed Eva Grimaldi. Nel corso della serata ci sono stati diversi show, primo tra tutti quello delle due drag queen Karma B, poi tutto si è concluso con una enorme torta ricoperta di panna e fragole, personalizzata con il nome, il numero 60 e la scritta ironica "Appena", a indicare che il suo viaggio è solo all'inizio.

La festa di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria tra cristalli e piume

Cosa ha indossato Vladimir Luxuria per questo giorno speciale? Ha puntato su una tinta tenue come il beige ma non ha rinunciato all'esuberanza. Ha infatti sfoggiato un mini dress col bustier incrociato con scollo a V e gonna ricoperta di appariscenti piume in tinta. Non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo declinati in una versione scintillante, li ha abbinato a una borsetta coordinata ricoperta di cristalli. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Come una Royal britannica, ha completato l'outfit con un fascinator tra i capelli, un modello decorato con fiocco di paglia e piume. Insomma, Vladimir sa come rendere una giornata indimenticabile anche in fatto di stile e non avrebbe potuto fare una scelta migliore per i suoi 60 anni.

Leggi anche Emily Ratajkowski, per il compleanno una torta che riproduce il suo lato b