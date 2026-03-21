Il compleanno di Bianca Balti: la festa a tema Club Kids con il look da moderna regina

Bianca Balti ha compiuto 42 anni e ha festeggiato con un mega party in un noto locale milanese. Torta personalizzata, tema Club Kids e look da moderna regina: ecco tutti i dettagli dell’evento.

Bianca Balti è ormai un simbolo di forza determinazione e coraggio, una donna che ha affrontato ogni tipo di sfida sempre con sorriso, con positività e voglia di vivere. È proprio perché sa cosa vuol dire combattere che non perde occasione per celebrare la vita in tutte le sue forme. Lo ha fatto anche in occasione del suo 42esimo compleanno, festeggiato il 19 marzo con un maxi party in un noto locale milanese. Tra il tema Club Kids, una torta dal messaggio ironico e un look in pieno stile reginetta moderna, la top model ha dato l'ennesima prova di essere un'eroina contemporanea.

La torta di Bianca Balti è decorata con la scritta "Still Alive"

Lo scorso 19 marzo Bianca Balti ha compiuto 42 anni e, complice il fatto che si è lasciata davvero alle spalle la lotta contro il cancro e la depressione di cui ha sofferto, ha voluto festeggiare in gran stile, riunendo decine e decine di amici in uno dei locali più glamour della night life milanese, il Nepentha Club.

La festa di Bianca Balti

Tra gli invitati c'erano diversi nomi noti nel mondo dello spettacolo e della moda, da Giulia Salemi a Levante, fino ad arrivare a Giorgia Tordini e a Veronica Ferraro: a tutti è stato chiesto di rispettare il tema "Club Kids", ovvero il movimento giovanile artistico che ha contraddistinto la vita notturna di New York tra gli anni '80 e '90. Balli fino a tarda notte, brindisi e risate: il party si è chiuso con una maxi torta decorata con le foto di Bianca e la scritta "Still Alive", un riferimento ironico alla sfida che si è ritrovata ad affrontare negli ultimi anni.

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La torta personalizzata di Bianca Balti

Il look di Bianca Balti per il party dei 42 anni

Cosa ha indossato Bianca Balti per il suo mega party per i 42 anni? Ha seguito alla lettera il tema Club Kids affidandosi al brand Dsquared2. Ha scelto un look della collezione Pre-Fall 2026 contraddistinto da un mini dress tempestato di paillettes argentate, per la precisione un modello con la gonna cortissima e drappeggiata e il bustier dalla profondissima scollatura.

Bianca Balti in versione Club Kids

Per completare il tutto ha scelto un reggiseno in raso blu con dettagli di pizzo arancio di Fleur Du Mal e un paio di maxi stivali in stile goth, iDemonia Damned-318 con zeppa alta e numerose fibbie metalliche. Sul capo, inoltre, ha aggiunto una coroncina scintillante, completando la trasformazione in moderna regina.