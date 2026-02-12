I 40 anni in bianco di Melissa Satta: cosa ha indossato per la festa di compleanno

Melissa Satta ha compiuto 40 anni qualche giorno fa e ha festeggiato con gli amici di sempre in un locale milanese. Cosa ha indossato per rendere speciale la serata?

Il 2026 di Melissa Satta è cominciato in modo davvero speciale: lo scorso 7 febbraio ha compiuto 40 anni e per festeggiare in modo unico ha organizzato una vacanza da sogno alle Maldive in compagnia del fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Una volta rientrata a Milano, però, ha voluto organizzare un mega party per celebrare l'importante traguardo con gli amici di sempre. Thais Wiggers, Juliana Moreira, Marica Pellegrinelli: queste sono solo alcune delle invitate "famose" alla serata. Cosa ha indossato la neo 40enne per rendere la giornata ancora più memorabile?

Il look total white di Melissa Satta

Per festeggiare i 40 anni con gli amici Melissa Satta ha deciso di puntare tutto sull'eleganza minimal ma senza rinunciare al glamour. Si è affidata all'audacia della Maison Dsquared2, seguendo il trend della moda mannish con un tailleur total white composto da blazer doppiopetto dal design oversize e pantaloni palazzo a vita alta.

Melissa Satta in Dsquared2

A fare la differenza è stato il panciotto: sebbene sul davanti appaia come il classico gilet sotto-giacca, dietro diventa un top che lascia la schiena completamente nuda, rivelando il grosso tatuaggio sulla spalla destra. Ha poi completato il tutto con dei sandali neri a contrasto con un vertiginoso tacchi a spillo, una collanina di micro perle bianche e una cascata di bracciali griffati.

La festa dei 40 anni di Melissa Satta

In quale locale Melissa Satta ha festeggiato i 40 anni

Il locale scelto da Melissa Satta per festeggiare i 40 anni con gli amici è il RaMe Bistrot, in via Piero della Francesca, a Milano, ristorante e cocktail bar dove design e sapori si incontrano. La serata è stata all'insegna del divertimento e dei brindisi, non sono mancate le foto di gruppo "di rito", prime tra tutte quelle con il fidanzato Carlo e con mamma Mariangela, e la maxi torta personalizzata.

I 40 anni di Melissa Satta

A realizzarla è stata l'azienda di cake art e catering Mami Louise, che ha dato vita a una vera e propria "opera d'arte": un dolce a due piani i bianco panna, decorato con creme rosa e rosse e ciliegie glassate. Sopra non poteva mancare la scritta "HB Mely". Insomma, i 40 anni di Melissa Satta sono stati memorabili ma allo stesso tempo molto intimi: cosa potrebbe desiderare di più?