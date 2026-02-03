Melissa Satta festeggia il compleanno alle Maldive: quali sono i luoghi del suo viaggio

Melissa Satta festeggia il compleanno alle Maldive con il compagno, ecco quali sono gli incredibili luoghi visitati dalla showgirl e quanto costa una notte nel lussuoso resort.

Melissa Satta su una delle spiagge delle Maldive

Melissa Satta vola alle Maldive per festeggiare il suo compleanno, che sarà il 7 febbraio, insieme al suo compagno, l'imprenditore bresciano Carlo Gussalli Beretta. Sui social della showgirl e modella italiana sono apparse foto di paesaggi incredibili: spiagge dalla sabbia bianca, acqua cristallina, animali esotici e anche un hotel di lusso, il Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru. Ecco quali sono i luoghi mozzafiato della vacanza di Melissa Satta, per scoprire il lato più lussuoso delle famose isole.

Baa Atoll, Maldive

La riserva naturale di Baa Atoll

Il Four Seasons in cui soggiorna Melissa Satta è situato nell'incredibile riserva naturale della biosfera di Baa Atoll, patrimonio UNESCO dal 2011. Baa Atoll è un arcipelago amministrativo, che si trova nella zona centro-occidentale delle Maldive: è noto per la sua biodiversità straordinaria, le spiagge che sembrano infinite e incontaminate, i lussuosi resort eco-friendly e, soprattutto, i suggestivi siti d'immersione come Hanifaru Bay.

Le acque di Hanifaru Bay

Il Baa Atoll è composto da 75 isole, di cui solo 13 abitate, e presenta oltre 100 incredibili barriere coralline; per questo motivo, i numerosi resort offrono diverse esperienze di snorkeling e immersioni subacquee, durante le quali è possibile ammirare diverse specie marine come le mante, gli squali balena, le tartarughe verdi e i pesci Napoleone.

Dall’Instagram di Melissa Satta, una persona delle Maldive con uno dei tipici pappagalli dell’isola

Nell'atollo sud si trova poi Gulhi, una delle isole più piccole e tranquille dell'arcipelago, famosa per le sue spiagge, come la Bikini Beache, suggestive e lontane dall'overtourism. Abitata tipicamente da pescatori, l'isola si estende per circa 600 metri ed è quindi perfetta per fare immersioni e snorkeling. Un'altra isola dell'arcipelago da non perdere è sicuramente la Maafushi Island, sicuramente più accessibile anche a livello economico: l'isola, infatti, è famosa per essere pioniera del turismo maldiviano low-cost, offrendo le stesse esperienze dei resort di lusso ma a prezzi più bassi.

Quanto costa una settimana al Four Seasons dove ha dormito Melissa Satta

Il Four Seasons, situato nella Baa Atoll, è un resort famoso per il suo alto standard di lusso e l'ampio ventaglio di offerte espereniziali. Il Resort presenta quattro piscine, inclusa una di dimensioni olimpiche, oltre alla esclusiva spa AyurMa e il Kids Club Kuda Velaa. È famoso poi per essere il primo posto alle Maldive ad aver aggiunto alla sua struttura un Marine Discovery Centre con biologi marini e un centro super tecnologico ideale per avvistare tartarughe e delfini.

Una delle Specialty Suites del Four Seasons

Le suites e le stanze sono poi davvero incredibili, dotate di tutti i comfort immaginabili e con una vista mozzafiato sui panorami maldiviani. Non c'è da stupirsi quindi che Melissa Satta abbia scelto proprio questo soggiorno.

Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Ma quanto costa una settimana in questo paradiso? Ovviamente i prezzi possono variare a seconda del periodo del viaggio e, soprattutto, della sistemazione che si sceglie, ma indicativamente una settimana dal 20 al 25 febbraio (5 notti) per due persone costa 15mila euro, in un bungalow Premier Oceanfront.