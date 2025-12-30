Fuga di Capodanno per Belén Rodriguez: dove ha organizzato (e quanto costa) la vacanza esotica

Belén Rodriguez ha temporaneamente abbandonato Milano: in occasione del Capodanno, è volata in una location esotica, così da dare il via al nuovo anno “al caldo”. Ecco dove si trova e quanto costa il resort in cui soggiorna.

Il 2025 è stato l’anno del ritorno di Belén Rodriguez, che ha ricominciato a lavorare regolarmente in tv dopo il momento difficile che aveva vissuto in seguito alla rottura con Stefano De Martino. Certo, non ha mai nascosto di continuare a soffrire d’ansia, ma è chiaro che il periodo nero è diventato ormai solo un lontano ricordo. Non sorprende, dunque, che per chiudere l’anno “col botto”, lasciandosi ancora una volta il passato alle spalle, abbia deciso di abbandonare temporaneamente Milano per concedersi una vacanza oltreoceano: ecco dove si trova e con chi.

Il resort scelto da Belén Rodriguez per Capodanno 2026

La scorsa estate Belén Rodriguez si è concessa un intero mese a Porto Cervo in compagnia dei figli, spiegando che si trattava della prima vera vacanza dopo il periodo di depressione. Ora, per cominciare il 2026 con il piede giusto, ha pensato bene di volare oltreoceano, così da trascorrere il Capodanno al caldo.

La vacanza di Belén

Al momento non ha taggato la location, si è limitata a mostrare mare cristallino e spiagge, ma a "tradirla" è stata l’amica Patrizia Griffini, che rivelato di essere all'Emerald Faarufushi Resort & Spa, un paradisiaco resort sull'isola di Faarufushi, alle Maldive. Quanto costa qui una camera? Si parte da 1.800 dollari (1.500 euro) per una notte in una villa sulla spiaggia e si superano i 5.100 dollari (oltre 4.300 euro) per una villa presidenziale sul mare con piscina privata.

Emerald Faarufushi Resort & Spa

Il Capodanno al caldo di Belén

Cosa ha indossato Belén per cominciare la sua vacanza esotica? Innanzitutto ha detto addio ai tacchi a spillo, ha fatto assaporare ai fan la vera libertà immortalandosi mentre cammina a piedi nudi su una impalpabile sabbia bianca. Ha così messo in evidenza la pedicure dark e la cavigliera di stoffa in pieno mood estivo.

Il look estivo di Belén

Prima di uscire si è poi scattata un selfie con indosso un mini dress blu con dei fiori gialli di Me Fui, che ha coordinato a una borsetta a righe di paglia del brand. Capelli bagnati dalla salsedine, niente make-up sul viso e bikini sullo sfondo: chi non vorrebbe essere al posto di Belén in un simile paradiso?