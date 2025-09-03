Belén Rodriguez nuda: infiamma i social con le foto del bagno di notte in Sardegna

Belén Rodriguez è rientrata a Milano da pochi giorni ma continua a ricordare la meravigliosa vacanza in Sardegna che ha appena portato a termine. Di recente, ad esempio, ha condiviso delle foto super sensuali: quelle realizzate mentre faceva il bagno di notte completamente nuda.

Con l'arrivo di settembre le vacanze sono finite un po' per tutti, anche per le star, che nelle ultime ore stanno lentamente rientrando in città per riprendere la loro normale routine quotidiana fatta di impegni lavorativi, serate in famiglia e trattamenti di bellezza. Belén Rodriguez è tra queste, basti pensare che proprio ieri aveva documentato il ritorno a Milano (con tanto di nuova borsa griffata aggiunta alla sua collezione). I ricordi dell'estate da sogno trascorsa in Sardegna con amici e figli, però, sono ancora vividi e non sorprende che continui a postarne alcuni sui social. Gli ultimi arrivati? Quelli del bagno di notte fatto completamente nuda tra le acque cristalline di Porto Cervo.

Le vacanze in Sardegna di Belén Rodriguez

Come ha trascorso l'estate 2025 Belén Rodriguez? A Porto Cervo con i figli Santiago e Luna Marì e con una serie di cari amici (tra cui anche Bobbo Vieri e Costanza Caracciolo). Cene sofisticate, serate in discoteca, gite in barca e mattinate alle prese con la tintarella: la vacanza in Sardegna per la conduttrice è stata letteralmente un sogno, soprattutto perché arrivata dopo un periodo decisamente difficile, quello seguito alla rottura con Stefano De Martino. Ancora oggi, nonostante sia tornata a Milano, sui social ne documenta i momenti più belli. Un dettaglio che aveva tenuto nascosto fino ad ora? Ha fatto il bagno di notte completamente nuda, lasciandosi immortalare al chiaro di luna senza veli.

Il bagno nuda di Belén

Le foto di Belén senza veli

Chi non ha mai fatto il bagno di notte, meglio se completamente nudo? Belén ha voluto provare l'esperienza durante la vacanza in Sardegna e non ha esitato a lasciarsi fotografare. Ieri ha postato gli scatti sui social, accompagnandoli solo all'emoticon di un cuoricino nero. È apparsa prima di spalle, poi con lo sguardo rivolto dritto in camera e la silhouette in primo piano e infine completamente immersa nell'acqua: in tutti i casi non indossa bikini o vestiti, lasciando in bella vista la forma fisica impeccabile. Ha coperto il seno con le mani e il sedere con una emoticon ma tanto è bastato per infiammare Instagram. Niente trucco, capelli legati in un raccolto messy e sorriso stampato sulle labbra: Belén nelle sue foto senza veli è il simbolo della libertà.