Belén Rodriguez rientra in città dopo le vacanze con una nuova borsa da 5mila euro

Belén Rodriguez è tornata a Milano dopo le vacanze a Porto Cervo e per “superare il trauma” si è concessa un regalo di lusso: ecco la nuova borsa griffata che ha aggiunto alla sua collezione.

Agosto è terminato e con lui anche le ferie estive, dunque per tutti (o quasi) è arrivato il momento di tornare a lavorare. Le star non fanno eccezione, anzi, attualmente sono alle prese con il rientro in città e la ripresa della "normale" quotidianità fatta di impegni professionali, attività fisica e serate casalinghe. Se da un lato Chiara Ferragni ha già trascorso la prima giornata in ufficio, Belén Rodriguez ha preferito prendersi cura della sua bellezza facendo visita a Michele Bonaccorso, il medico di fiducia. Se fino a qualche ora fa la conduttrice era in Costa Smeralda con Luna Marì, ora si ritrova nel "grigiore" milanese ma per ricominciare col sorriso ha deciso di concedersi un regalo di lusso.

La nuova borsa di lusso di Belén Rodriguez

Il rientro in città dopo le vacanze è traumatico? Basta concedersi un regalo di lusso per riprendersi, proprio come ha fatto Belén Rodriguez. Sui social ha infatti fatto un primo piano sulla nuova borsetta che ha aggiunto alla sua collezione griffata, facendo impazzire tutti gli appassionati del genere.

La nuova luxury bag

La conduttrice ha acquistato un'iconica Peekaboo Soft di Fendi, un modello grande in pelle color tabacco. Si tratta di pezzo chiave della collezione Fall/Winter 2024-25, un perfetto mix di artigianalità e creatività, da sempre simbolo della nota Maison italiana. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale dell'azienda viene venduta a 5.000 euro ed è disponibile in varie nuance, tutte suo toni del Mocha Mousse. Belén, però, l'ha acquistata da Gioelleria Vintage, una nota boutique di Porto Cervo che vende dei modelli usati simili a 2.800 euro.

Peekaboo Soft Large di Fendi

Il primo look autunnale di Belén

Belén Rodriguez non ha poi potuto fare a meno di documentare il primo look milanese sui social, mostrandosi in un'adorabile versione autunnale. Ha mixato eleganza e comodità indossando una t-shirt bianca, modello crop, un paio di jeans a vita bassa e una giacca oversize nera.

Il look autunnale di Belén

A fare la differenza sono stati gli accessori, dalla collana con la croce pendente agli occhiali da sole portati come un frontino, fino ad arrivare ai bracciali dal mood etnico che sanno ancora d'estate. Per completare il tutto ha poi rinunciato ai tacchi, preferendo un paio di mocassini di pelle raso terra, le calzature perfette per uno stiloso back to work. In quante prenderanno ispirazione da lei per i primi giorni in città dopo le vacanze?