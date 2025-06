video suggerito

Il look da ufficio di Belén Rodriguez: è una business woman in minigonna e scarpe “trasparenti” Cosa ha indossato Belén Rodriguez per una giornata in ufficio? Niente look convenzionali da “business woman”, ha preferito puntare tutto su minigonna e tacchi a spillo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez potrà pure essersi presa una momentanea pausa dalla tv ma, nonostante ciò, continua a lavorare a pieno ritmo. Gestisce due brand di abbigliamento insieme ai fratelli, ha fondato un marchio beauty tutto suo e frequenta regolarmente l'ufficio in cui gestisce tutte queste differenti attività: insomma, è una business woman a tutti gli effetti, anche quando all'apparenza trascorre le sue giornate tra trattamenti beauty, vacanze e relax. Nelle ultime ore, ad esempio, non solo si è mostrata alle prese con alcuni impegni professionali ma ha anche rivelato "l'office look" che ha scelto per la mattinata da imprenditrice: ecco cosa ha indossato.

Belén Rodriguez dice no a tailleur e tubini

L'avevamo lasciata alle prese con la vendita delle sue borse di lusso, ora ritroviamo Belén Rodriguez in ufficio mentre si occupa dei normali affari dei brand che gestisce. Quale migliore occasione di questa per trasformarsi in una business woman? Da sempre anti-convenzionale, anche questa volta si è ribellata al classico dress code da ufficio, dicendo no ai soliti tailleur mannish e ai tubini rigorosi. Nonostante il mood formale degli impegni professionali a cui ha partecipato, ha preferito mixare glamour e sensualità abbinando una camicia nera (portata col colletto sbottonato) a una minigonna in denim grigio scuro, un modello che ha messo in risalto le gambe lunghe e snelle.

Il look da ufficio di Belén

Il look da ufficio di Belén è anti-convenzionale

Per completare il tutto Belén ha aggiunto un ulteriore tocco esuberante: un paio di pumps col tacco a spillo in pvc trasparente ma con la punta total black. Non è mancata la borsa in pieno mood estivo, ovvero una mezzaluna a righe colorate di Me Fui, il brand di beachwear che lei stessa gestisce con la sorella Cecilia.

Belén con la borsa Me Fui

Per quanto riguarda i capelli, la conduttrice ha optato per un raccolto bon-ton che ha lasciato in vista sia i micro orecchini scintillanti che il trucco dai toni naturali. Nella didascalia del post social ha poi scritto "Icona – Office", a prova del fatto che in questa versione "business woman" si sentiva letteralmente iconica. In quante prenderanno ispirazione da lei per affrontare il caldo di questi giorni sul posto di lavoro.