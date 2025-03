video suggerito

Belén Rodriguez anticipa la primavera con l’abito a fiori (che va abbinato al maxi cardigan) Belén Rodriguez ha approfittato di un evento di lavoro per dare una piccola anticipazione del suo stile primaverile: ecco tutti i dettagli del look floreale (e con maxi cardigan) che ha sfoggiato nelle ultime ore. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo il lungo periodo di pausa che si era concessa in seguito alla rottura con Stefano De Martino. Complice anche il trasferimento in una nuova casa milanese, si è lasciata definitivamente il passato alle spalle e ora non potrebbe essere più felice. Attualmente, oltre a essere impegnata con l’inedita avventura al timone di OnlyFun, porta avanti anche i suoi progetti da imprenditrice, dal brand di abbigliamento Mar De Margaritas a quello di make-up Soy Rebeya. È proprio per sponsorizzare la nuova collezione beauty che ha preso parte a un incontro con i fan: quale migliore occasione di questa per dare una piccola anticipazione del suo stile primaverile?

Belén Rodriguez in versione primaverile

Per l'evento a Milano di Soy Rebeya Belén ha puntato su un outfit che ha fatto venire a tutti la voglia di primavera. Ha infatti indossato un abito sui toni dell'azzurro pastello di Mar De Margaritas, per la precisione il modello Sissi con scollo a barchetta e spacco laterale, la cui particolarità sta nelle stampa floreale e multicolor che lo decora all-over.

Abito Mar De Margaritas

Per proteggersi dal freddo ha evitato i classici blazer classici e i chiodi di pelle dall'animo rock, ha preferito un maxi cardigan di lana color panna, capo assolutamente perfetto per affrontare gli ultimi giorni dell'inverno con stile. Naturalmente non sono mancati i tacchi a spillo, ormai tratto distintivo dell'immagine di Belén.

Leggi anche Cambio look per Belén Rodriguez: a OnlyFun sfoggia il caschetto lungo

Belén con mamma Veronica Cozzani e la sorella Cecilia

Il nuovo taglio di capelli di Belén

Ad aver fatto la differenza nel look dal mood primaverile di Belén Rodriguez sono stati anche i capelli. La conduttrice ci ha “dato un taglio”, dicendo addio alla chioma long per sfoggiare un caschetto dritto e sbarazzino destinato a diventare tra le acconciature must della bella stagione. Lo ha portato sciolto e con delle beach waves dall’effetto messy, mettendo in risalto il castano scuro naturale. Non è la prima volta che Belén si è mostrata in questa inedita versione in pubblico, lo aveva già fatto in una recente puntata di OnlyFun ma in quell’occasione in molti avevano pensato che si trattasse di una parrucca. La verità, però, è ben diversa: la presentatrice si sta preparando alla primavera con un tocco di novità e di sicuro saranno moltissime a imitarla con l'inizio delle giornate miti e soleggiate.

Belén col caschetto