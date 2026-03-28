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I pois sono tornati a essere il must della primavera e a dimostrarlo è Belén Rodriguez

Belén Rodriguez sembra essere destinata a diventare l’icona fashion della primavera 2026 e a dimostrarlo è il suo nuovo look con i pois, un must indiscusso di stagione.
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A cura di Valeria Paglionico
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Belén Rodriguez ha ripreso a lavorare a pieno ritmo, lasciandosi definitivamente alle spalle il momento difficile che ha vissuto dopo la rottura definitiva con Stefano De Martino. Lo scorso febbraio è stata l'ospite speciale del Festival di Sanremo (a cui ha partecipato al fianco di Samuray Jay), mentre ora è tra le grandi protagoniste di Stanno tutti invitati, il nuovo show di Pio e Amedeo che presto arriverà su Canale 5. Le registrazioni della seconda puntata si sono tenute ieri alla ChorusLife Arena di Bergamo e tra gli ospiti speciali c'era proprio la showgirl, che sui social ha dato un'anteprima del suo look.

Il ritorno dei pois per la primavera 2026

Ieri pomeriggio Belén Rodriguez ha partecipato alle registrazioni della seconda puntata di Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo e per l'occasione ha anticipato uno dei trend che spopoleranno durante la primavera 2026: quello dei pois.

Belén nel backstage dello show di Pio e Amedeo
Belén nel backstage dello show di Pio e Amedeo

Da sempre associata alla bella stagione e alle giornate soleggiate, l'iconica stampa "a palline" è perfetta per mixare con stile modernità e retrò, a prova del fatto che, nonostante gli anni e le mode che passano, rimane sempre un evergreen primaverile. Belén sembra saperlo bene e con l'arrivo delle prime giornate miti rispolvera sempre i pois, soprattutto quelli in versione black&white. Il risultato? Appare sempre glamour, strizzando l'occhio alla moda tanto amata dalle dive del passato.

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Il look a pois di Belén Rodriguez da Pio e Amedeo

Com'è fatto il look a pois di Belén Rodriguez? Sebbene sembri un unico abito a tubino, in verità è formato da due pezzi. Ha la gonna midi aderentissima, così da fasciare le forme con sensualità, e un bustier a effetto corsetto con i bottoncini a effetto invisibile sul davanti, le maniche lunghe con spalline a palloncino e una scollatura maxi che esalta il décolleté. Per completare il tutto la showgirl ha scelto solo un paio di mini orecchini a cerchio e naturalmente non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo. Capelli a caschetto sciolti e lisci, make-up firmato Soy Rebeya e sorriso stampato sulle labbra: Belén è prontissima per diventare ancora una volta l'icona fashion della primavera.

Il look a pois di Belén Rodriguez
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