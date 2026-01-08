stile e Trend
Belén Rodriguez si prepara al ritorno in tv: abiti scintillanti e maxi scollature per Only Fun

Belén Rodriguez si sta preparando al ritorno in tv: presto, infatti, sarà di nuovo sul palco di Only Fun – Comico Show. Cosa indosserà?
A cura di Valeria Paglionico
Belén Rodriguez ha ripreso la sua vita in mano dopo gli ultimi anni difficili che hanno seguito la drastica rottura con Stefano De Martino. Si è trasferita in una nuova casa a Milano, si è concessa diverse vacanze con gli amici e ha ricominciato a lavorare a pieno ritmo. A pochi giorni dal rientro in città dopo il viaggio alle Maldive, in particolare, si è buttata a capofitto negli impegni professionali, primo tra tutti le registrazioni della nuova edizione di  Only Fun – Comico Show, il divertente programma che dallo scorso anno conduce al fianco dei Pampers. Come si sta preparando all'esperienza?

Il primo look di Belén per Only Fun

L'11, il 17 e il 18 gennaio 2026 al Teatro Cinema Galleria di Legnano si terranno le prime registrazioni della nuova edizione di Only Fun ma Belén Rodriguez già da diversi giorni è alle prese con le prove generali. Sui social ha documentato i preparativi con un album ad hoc, nel quale si è mostrata sia sul palco in versione casual che nel backstage mentre si dà ai fitting. Tra i vestiti che ha provato, in particolare, ce n'è uno in seta color crema, un sinuoso modello fasciante, la cui particolarità sta nella scollatura profondissima con cut-out e incrocio sotto al seno. La conduttrice si è scattata un selfie mentre la sarta faceva le ultime modifiche e ha rivelato una meravigliosa abbronzatura dorata.

Le prove sul palco di Only Fun

L'armadio di Belén Rodriguez per il ritorno in tv è scintillante

Cosa indosserà Belén Rodriguez sul palco di Only Fun? Sui social ha dato una piccola anticipazione dei look mostrando l'armadio selezionato per il programma. A trionfare sono gli scintillii: ci sono infatti un maxi dress tempestato di cristalli gold, un completo gioiello color nude formato da corsetto e pantaloni, un tubino di paillettes argento e un mini abito a rete dall'effetto vedo-non vedo con dei micro brillantini applicati all-over. Si continua, poi, con una sinuosa sirena bordeaux con scollo all'americana e schiena nuda e con un vestitino corto e svolazzante total red. Insomma, la nuova edizione del programma per Belén sarà sparkling e sensuale: in quanti non vedono l'ora di ammirarla ancora una volta in tv?

Quanto costa l'abito nude coi cristalli che Belén Rodriguez ha indossato al GialappaShow
L’armadio da palcoscenico di Belén Rodriguez
L’armadio da palcoscenico di Belén Rodriguez
