Belén Rodriguez si prepara al ritorno in tv: abiti scintillanti e maxi scollature per Only Fun

Belén Rodriguez ha ripreso la sua vita in mano dopo gli ultimi anni difficili che hanno seguito la drastica rottura con Stefano De Martino. Si è trasferita in una nuova casa a Milano, si è concessa diverse vacanze con gli amici e ha ricominciato a lavorare a pieno ritmo. A pochi giorni dal rientro in città dopo il viaggio alle Maldive, in particolare, si è buttata a capofitto negli impegni professionali, primo tra tutti le registrazioni della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, il divertente programma che dallo scorso anno conduce al fianco dei Pampers. Come si sta preparando all'esperienza?

Il primo look di Belén per Only Fun

L'11, il 17 e il 18 gennaio 2026 al Teatro Cinema Galleria di Legnano si terranno le prime registrazioni della nuova edizione di Only Fun ma Belén Rodriguez già da diversi giorni è alle prese con le prove generali. Sui social ha documentato i preparativi con un album ad hoc, nel quale si è mostrata sia sul palco in versione casual che nel backstage mentre si dà ai fitting. Tra i vestiti che ha provato, in particolare, ce n'è uno in seta color crema, un sinuoso modello fasciante, la cui particolarità sta nella scollatura profondissima con cut-out e incrocio sotto al seno. La conduttrice si è scattata un selfie mentre la sarta faceva le ultime modifiche e ha rivelato una meravigliosa abbronzatura dorata.

Le prove sul palco di Only Fun

L'armadio di Belén Rodriguez per il ritorno in tv è scintillante

Cosa indosserà Belén Rodriguez sul palco di Only Fun? Sui social ha dato una piccola anticipazione dei look mostrando l'armadio selezionato per il programma. A trionfare sono gli scintillii: ci sono infatti un maxi dress tempestato di cristalli gold, un completo gioiello color nude formato da corsetto e pantaloni, un tubino di paillettes argento e un mini abito a rete dall'effetto vedo-non vedo con dei micro brillantini applicati all-over. Si continua, poi, con una sinuosa sirena bordeaux con scollo all'americana e schiena nuda e con un vestitino corto e svolazzante total red. Insomma, la nuova edizione del programma per Belén sarà sparkling e sensuale: in quanti non vedono l'ora di ammirarla ancora una volta in tv?

Leggi anche Quanto costa l'abito nude coi cristalli che Belén Rodriguez ha indossato al GialappaShow