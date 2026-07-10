Belén Rodriguez in Grecia con il nuovo fidanzato: quanto costa il resort della vacanza a Corfù

Belén Rodriguez continua la sua estate questa volta insieme al nuovo compagno Gaetano Fidanzati. La coppia ha condiviso sui social delle foto a Corfù, nell’esclusivo eco-chic resort Ella Alkyna.

Belén Rodriguez e il nuovo compagno Gaetano Fidanzati

L'estate di Belén Rodriguez continua a essere da sogno. Dopo il viaggio in famiglia insieme ai figli Santiago e Luna Marì e ai genitori Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani in un cottage in montagna nella suggestiva Val Veny, la showgirl ha ufficializzato sui social la sua relazione con il nuovo compagno Gaetano Fidanzati, personal trainer siciliano che vive a Milano. Sul profilo Instagram sono comparse le prime foto della coppia, insieme in vacanza a Corfù, in Grecia. Il post, oltre all'amore nascente tra i due, mostra luoghi davvero incredibili. Tra le spiagge paradisiache e tramonti che finiscono nel mare, sembra davvero una vacanza da sogno, ma quanto costa l'albergo in chi ha soggiornato la coppia? Dalle foto postate sembra essere l'Ella Alkyna il luogo scelto per la vacanza, un insieme di resort balneari eco-chic a Corfù.

La terrazza dell'Alkyna Ella

Dove si trova e com'è fatto il resort della vacanza di Belén Rodriguez

Il resort Alkyna è situato sulla costa occidentale di Corfù, vicino alla spiaggia del caratteristico villaggio Agios Gordios. La struttura è riservata esclusivamente agli adulti, i bambini non sono ammessi, e stanze sono affacciate direttamente sul Mar Ionio, e i colori rimandano alla cultura locale: rappresentano una Corfù lussuosa, cosmopolita e con molti tratti naturali mozzafiato.

Belén Rodriguez in vacanza a Corfù

All'interno del resort ci sono tre ristoranti diversi, il COCŪRA, un elegante ristorante a buffet che offre sapori internazionali e piatti detox e vegani, il LUCATA, che fonde la tradizione locale con l'arte culinaria italiana, e infine il NAFS, che offre piatti raffinati a bordo piscina. Oltre all'offerta culinaria, Alkyna resort presenta anche un servizio spa davvero unico, l'alkyna roée welleness, delle terme e servizi benessere che si ispirano al patrimonio culturale di Corfù.

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Il ristorante di Alkyna Ella

Il resort offre inoltre anche diverse tipologie di esperienze: esclusive, ellascapes, storie di colazione e avventura e adrenalina. Nella prima rientrano viaggi culinari nella cultura del posto, ma anche viaggi sonori o creati su misura. Negli ellascapes ci sono invece esperienze che mettono gli ospiti direttamente in contatto con la natura del luogo e con i sapori e le tradizioni artigianali. Breakfast storie permette di gustare i vari sapori mediterranei e l'ospitalità greca e, infine, avventura e adrenalina organizza attività come passeggiate a cavallo, giri sulla moto d'acqua o accesso al centro fitness, dove sono andati Belén Rodriguez e il nuovo compagno.

La piscina di Alkyna Ella resort

Quanto costa dormire all'Ella Alkyna resort

Se si prova a prenotare sul sito ufficiale del resort, le opzioni possono essere diverse a seconda della tipologia di camera scelta. Quelle comfort costano attorno ai 490 euro a notte per due persone, quelle deluxe 510 euro, premium con accesso a piscina 591 euro, junion con vista mare e accesso a piscina 717 euro, junior con vista mare 735 euro, attico con vista mare 825 euro e infine suite open con vista mare e piscina privata a 762 euro.