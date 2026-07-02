Elodie e Franceska Nuredini in Cilento: vacanza da fiaba nel castello da oltre 700 euro a notte

Elodie e Francescka sono volate in Cilento per una romantica vacanza di coppia. Dove stanno soggiornando? In un suggestivo castello medievale con vista panoramica: ecco quanto costa dormire qui.

Elodie e Franceska Nuredini sono state le grandi protagoniste del Pride di Milano, dove hanno lasciato trionfare il loro amore tra karaoke di coppia, passeggiate mano nella mano, look appariscenti e sensuali e baci a favore di camera. Ora sono tornate a vivere la loro storia lontane dai riflettori ma i più attenti hanno notato che si sono concesse una vacanza di coppia. Entrambe, infatti, hanno postato delle Stories in una location da fiaba nel cuore del Cilento, ovvero un suggestivo castello che spesso è stato scelto dalle star come location da matrimonio. Quanto costa soggiornare in questo luogo da sogno?

Il castello medievale scelto da Elodie e Franceska per la vacanza

Dopo essere state avvistate in diverse piccole località cilentane, Elodie e Franceska hanno dato la conferma sui social: si trovano nella rinomata provincia di Salerno, quella che si trova più a sud della Campania e che è famosa per il suo mare da sogno.

Castello di Rocca Cilento

Dove stanno soggiornando? Al Castello di Rocca Cilento, una fortezza di origine medievale situata a 635 metri di altitudine nell'omonimo borgo. Nato per volontà della famiglia Sanseverino, è stato restaurato totalmente nel 2016 e sottoposto a un imponente intervento di recupero, diventando una lussuosa dimora di charme che ospita sia un hotel a 5 stelle che un'esclusiva location per matrimoni (non a caso, a essersi sposati qui lo scorso anno sono stati Ed Westwick, alias Chuck Bass di Gossip Girl, ed Amy Jackson).

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La location mostrata da Elodie

Quanto costa una notte al Castello di Rocca Cilento

Il Castello di Rocca Cilento è un perfetto mix di storia e di comfort moderno e, complice la meravigliosa vista panoramica che spazia da Punta Campanella a Capo Palinuro, riesce a rendere qualsiasi soggiorno suggestivo e memorabile.

Castello di Rocca Cilento

Al suo interno ci sono una piscina all'aperto, una terrazza con vista un ristorante tipico e un enorme giardino, oltre che camere e suite situate al piano terra. Quanto costa una vacanza in questa location da fiaba? In alta stagione i prezzi partono da 350 euro a notte per una Romantic Room e sfiorano gli 800 euro per una Suite Queen con idromassaggio. Al momento Elodie e Franceska non hanno lasciato nessun indizio sulla camera scelta ma la cosa certa è che non avrebbero potuto scegliere un luogo migliore per un viaggio di coppia.